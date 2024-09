Super League live: FC Basel gegen FC Zürich – Klassiker in Ticker und TV

Liveticker

Klassiker zur Prime-Time – der FCB empfängt den FCZ und ehrt zuvor Rekordspieler Frei

Vor einer solchen Kulisse durften diese beiden Klubs schon lange nicht mehr spielen. Der St. Jakob-Park ist für die Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich fast restlos ausverkauft. Bei bestem Fussballwetter könnte es am Samstagabend im Klassiker also zumindest auf den Rängen zu einem regelrechten Spektakel kommen.

Doch auch auf dem Rasen hat dieses Duell eigentlich alle Zutaten, die es für ein tolles Spiel braucht. Sowohl der FCB als auch der FCZ sind in guter Form und befinden sich in der oberen Tabellenhälfte. Lediglich ein Punkt liegt vor dem Spiel zwischen den beiden Rivalen, wobei die Zürcher zusätzlich zu der bisher besseren Punkteausbeute auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Es liegt also am FC Basel, die Kräfteverhältnisse in der laufenden Saison zu drehen.

Schon vor dem Spiel kommt es für die FCB-Fans aber zu einem Highlight – welches wohl auch zu den vielen verkauften Tickets beigetragen hat. Denn dann wird der zum FC Winterthur abgewanderte Rekordspieler Fabian Frei verabschiedet und noch einmal für seine 543 Pflichtspiel-Einsätze geehrt.

Ab 20.30 Uhr kannst du hier das Spiel live im Ticker und im Stream vom SRF verfolgen.