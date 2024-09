Grosser Jubel bei den Luzernern um Trainer Mario Frick. Bild: keystone

Wahnsinn in St.Gallen! Luzern siegt nach 0:2-Rückstand +++ GC und Servette teilen Punkte

Luzern kommt in der 7. Runde der Super League zu einem 3:2-Sieg in St. Gallen. Die Innerschweizer drehen dabei einen 0:2-Pausenrückstand. GC und Servette trennen sich 2:2.

St.Gallen – Luzern 2:3

Zur Pause führte St. Gallen nach Toren von Albert Vallci und Willem Geubbels scheinbar komfortabel 2:0. Doch die Luzerner steckten nicht auf, kamen zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Thibault Klidjé zum Anschlusstreffer und drückten danach auf den Ausgleich. Dieser gelang in der 80. Minute Joker Kevin Spadanuda. Captain Pius Dorn drehte mit seinem Weitschusstor zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit die Partie komplett.

St.Gallen - Luzern 2:3 (2:0)

SR Cibelli.

Tore: 20. Vallci (Toma) 1:0. 31. Geubbels (Witzig) 2:0. 56. Klidje (Ciganiks) 2:1. 80. Spadanuda (Dorn) 2:2. 88. Dorn (Kadák) 2:3.

St.Gallen: Zigi; Vandermersch (64. Faber), Diaby, Vallci (46. Ambrosius), Okoroji; Quintillà (63. Konietzke); Görtler, Toma, Witzig (64. Csoboth); Geubbels (71. Cisse), Akolo.

Luzern: Loretz; Dorn, Jaquez, Knezevic, Ciganiks; Stankovic; Owusu (76. Ottiger), Rrudhani (80. Kadák), Beloko; Klidje (64. Grbic), Villiger (80. Spadanuda).

Verwarnungen: 42. Vallci, 57. Görtler, 59. Vandermersch, 59. Knezevic, 91. Loretz, 97. Okoroji.

GC – Servette 2:2

Keinen Sieger gab es im Letzigrund. Die Grasshoppers gingen durch Neuzugang Mathieu Choinière in der 23. Minute in Führung. Servette drehte die Partie noch vor dem Pausenpfiff durch Tore von Dereck Kutesa und Usman Simbakoli. Young-Jun Lee sicherte GC mit seinem Treffer in der 54. Minute den Punkt.

GC - Servette 2:2 (1:2)

4371 Zuschauer. SR Thies.

Tore: 23. Choinière (Morandi) 1:0. 34. Kutesa (Douline) 1:1. 45. Simbakoli (Tsunemoto) 1:2. 54. Lee Young-Jun 2:2.

GC Zürich: Hammel; Schmitz (91. Abels), Tobers (46. Seko), Decarli, Persson; Choinière (64. Meyer), Ndenge, Abrashi (81. Mabil); Morandi, Kittel (65. Muci), Lee Young-Jun.

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Douline (52. Antunes), Ondoua; von Moos (69. Guillemenot), Cognat (91. Baron), Kutesa; Simbakoli (69. Stevanovic).

Bemerkungen: 72. Rote Karte gegen Ondoua (Tätlichkeit).

Verwarnungen: 36. Douline, 72. Morandi, 73. Cognat, 85. Rouiller. (nih/sda)