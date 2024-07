Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Sudan-Friedenskonferenz in der Schweiz – die Hintergründe

Wie man Superreiche besteuern könnte, ohne dass sie in Massen ins Ausland flüchten

Proteste vor Netanjahus Rede im US-Kongress +++ Musk: Starlink nun in Gaza-Spital aktiv

Warum E-Autos nicht an der Haushaltssteckdose laden sollten

Mourinho nach Spiel gegen Lugano genervt: «Auf Plastik kann man keinen Fussball spielen»

Mit dem Spiel gegen den türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul startete Lugano gestern Abend in die europäische Saison. In der Champions-League-Qualifikation mussten die Tessiner in Thun im Exil antreten, weil sich das heimische Cornaredo derzeit im Umbau befindet.