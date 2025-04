Eine «Buschliga-Justiz», die unserem Hockey schadet

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Die Korrekturen, die nach der Saison unabdingbar sind: Auflösung des Narren-Gremiums «Sounding-Board». Vorfälle gegen Unparteiische, die auf dem Eis übersehen und nicht sanktioniert worden sind, werden wieder – wie vor der Schaffung des «Sounding Board» – von den Schiedsrichtern oder vom Liga-Manager direkt an den Einzelrichter zu melden.

Die Lehren daraus: Die Liga muss zentral geführt werden. Schluss mit diesen Sondergremien wie dem «Sounding Board». Schluss mit inkompetenten Vertretern der Operetten-Spielergewerkschaft in irgendwelchen Gremien, die blind und ohne Verstand die Interessen der Spieler vertreten. Schluss auch mit dem ständigen Nachgeben der Forderungen der Sportchefs. Vorletzte Saison sorgte die auf Druck der Sportchefs eingeführte, weltweit einmalige und hanebüchene Regelauslegung bei Torhüter-Behinderungen für Meisterschaftsverfälschung und Chaos.

Dass er nicht nur straffrei, sondern sogar ohne Verfahren davongekommen ist, hat mit einer Besonderheit unseres Hockey-Rechtssystems zu tun: Anders als Brendan Lemieux kassierte er im Spiel keine Strafe. Solche Fälle beurteilt dann das vor zwei Jahren auf Initiative der Sportchefs geschaffene «Sounding Board». Ein Dreiergremium mit dem Players Safety Officer Ryan Gardner, dem Spielergewerkschaftsvertreter Marc Reichert und einem Vertreter der Schiedsrichter. Zweimal haben die «Narren» Ryan Gardner und Marc Reichert in dieser Sache den Vertreter der Unparteiischen mit 2:1 überstimmt: kein Verfahren, keine Strafe.

Das Problem: Diese Bestrafung steht in einem krassen, ja geradezu absurden Gegensatz zum meisterschaftsverfälschenden Urteil im Fall Gavin Bayreuther. Lausannes Verteidiger hat einen Linienrichter von hinten mit einem Check in den Rücken umgefahren. Niemand unterstellt dem Amerikaner Absicht. Aber der Zusammenstoss hätte vermieden werden können. Sechs bis acht Spielsperren wären angemessen gewesen.

Weil Brendan Lemieux einen Restausschluss kassiert hat, ist sein Fall direkt auf dem Schreibtisch des Einzelrichters gelandet. Und der hat im Sinne des «Zebraschutzes» entschieden: Die Schiedsrichter sind «unberührbar». Also eine harsche Bestrafung. Vier Spielsperren. Das ist vertretbar.

Ob vier Spielsperren gegen Brendan Lemieux drei zu viel sind – darüber lässt sich streiten. Der gesunde Menschen- und Hockeyverstand sagt: Es sind drei zu viel. Wenn sich der Linienrichter mutig zwischen zwei Faustkämpfer drängt, dann muss er damit rechnen, dass er etwas abbekommt. Von einem Angriff auf den Linienrichter, der hätte vermieden werden können, kann also keine Rede sein.

Nicht einmal ein Verfahren wegen Gavin Bayreuthers Check in den Rücken des Linienrichters. Vier Spielsperren gegen Brendan Lemieux, der einen Linienrichter trifft, der sich in einen Faustkampf mischt. Die National League hat die Justiz einer «Buschliga».

