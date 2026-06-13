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Katar – Schweiz in San Francisco: WM live im SRF Stream und Ticker

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Aebischer statt Manzambi im Zentrum – Zakaria hinten rechts

13.06.2026, 20:2913.06.2026, 20:29
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Murat Yakin über seine Entscheide
Der Nationaltrainer im SRF-Interview: «Mit Denis Zakaria haben wir eine zusätzliche Anspielstation im Zentrum und auf der Aussenposition hat er das Spiel vor sich. Mit seiner Dynamik kann er die Mitspieler gut anspielen, mit seinem Offensivdrang versuchen, das Spiel einzuleiten. Wenn die Katarer das Zentrum zustellen, können wir mit ihm versuchen, eine Überzahl zu schaffen. Heute ist Flexibilität gefragt. Es geht auch darum, ihre drei schnellen offensiven Spieler gut zuzustellen.»
Aebischer im Zentrum
Nun herrscht wohl Klarheit bezüglich der Schweizer Aufstellung. Laut dem SRF lässt Murat Yakin mit vier Verteidigern spielen, von denen Denis Zakaria einer ist. Er spielt hinten rechts anstelle von Silvan Widmer.

Xhaka und Freuler spielen im Zentrum auf der Doppelsechs, Michel Aebischer vor ihnen als offensiver Mittelfeldspieler.
Die Schweiz trägt heute grün
Weil Katar als Heimteam ausgelost wurde, läuft die Nati im grün leuchtenden Auswärtstrikot auf. Noch hängt es in der Kabine:
Die ersten Fans sind da



So spielt die Schweiz
Murat Yakin hat sich laut fifa.com für eine Dreier-Abwehr entschieden:

Kobel
Elvedi, Akanji, Rodriguez
Zakaria, Freuler, Xhaka, Aebischer
Vargas, Ndoye
Embolo

So die Angaben des Weltverbands. Wie die Schweiz tatsächlich spielen wird, sehen wir ab 21 Uhr.

Denkbar ist eine Dreier-Abwehr mit Elvedi, Akanji und Zakaria. Rodriguez und Aebischer würden auf den Aussenbahnen spielen, Freuler und Xhaka das Zentrum besetzen.

Oder ist es nochmals anders – und Aebischer spielt im offensiven Mittelfeld? Dann wäre es eine Vierer-Abwehr mit Zakaria statt Widmer hinten rechts.
Schweizer Fans machen Stimmung
Es mögen nicht zehntausende Schweizer nach Amerika gereist sein. Aber die, die da sind, sorgen vor dem Spiel für Stimmung:

Es hat noch Tickets
Beam me up, Scotty!
Wie bereitet man sich auf einen unbekannten Gegner vor?
Yakins Laptop-Armada – wie die drei Analysten der Schweizer Nati arbeiten
Wo treffen sich die Schweizer Fans?

Wie oft hören wir den Tor-Song?
Jede Nation darf an dieser WM ihren eigenen Tor-Song wählen, der nach einem Treffer im Stadion abgespielt wird. An der Eishockey-WM sorgte «Richi» für Begeisterung in der Schweiz. Der Fussballverband setzt auf «Freed From Desire», die Melodie, die in der Fussballwelt durch «Will Grigg's On Fire» berühmt wurde.
Wie stellt Yakin auf?
Nationaltrainer Murat Yakin liess sich vor dem Spiel nicht in die Karten blicken. Gut möglich, dass er Johan Manzambi als «Zehner» bringt und das hier seine Startelf ist:

Kobel
Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez
Xhaka, Freuler
Vargas, Manzambi, Ndoye
Embolo
Wie viele Fans kommen?
Gute Frage. Das Stadion hat eine Kapazität von rund 70'000 Plätzen. Angesichts der hohen Ticketpreise und der für neutrale Fans mässig attraktiven Affiche dürften auf den Rängen Lücken auszumachen sein. Wahrscheinlich aber nur, weil wieder alle Zuschauer für einen Hotdog anstehen …
So erklärt die FIFA, warum gestern so viele Plätze leer blieben – und zwar im Ernst
Wo wird gespielt?
Ausgetragen wird die Partie in Santa Clara, das Stadion ist die Heimat des NFL-Teams San Francisco 49ers. Für die Dauer der Fussball-WM musste der Sponsoren-Namen abgedeckt werden. Der Jeanshersteller Levi's hat das geschickt gemacht, indem er sein Logo über den eigenen Namen gehängt hat:
Wann geht es los?
Um 21 Uhr gilt es für die Schweizer Nati erstmals an der WM ernst. Zum Turnierauftakt trifft sie auf Katar und ist eindeutig in der Favoritenrolle. Alles andere ausser einem Schweizer Sieg wäre eine Enttäuschung.
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