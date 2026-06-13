Der Nationaltrainer im SRF-Interview: «Mit Denis Zakaria haben wir eine zusätzliche Anspielstation im Zentrum und auf der Aussenposition hat er das Spiel vor sich. Mit seiner Dynamik kann er die Mitspieler gut anspielen, mit seinem Offensivdrang versuchen, das Spiel einzuleiten. Wenn die Katarer das Zentrum zustellen, können wir mit ihm versuchen, eine Überzahl zu schaffen. Heute ist Flexibilität gefragt. Es geht auch darum, ihre drei schnellen offensiven Spieler gut zuzustellen.»