Ski live: Slalom in Val-d'Isère mit Loïc Meillard in Ticker und TV

Meillard und Yule (weit) zurück, Rochat raus – Schweizer tun sich in Val d'Isère schwer

Nach dem Erfolg von Marco Odermatt im Riesenslalom sind am heutigen Sonntag in Val-d'Isère die Slalom-Spezialisten dran. Die grösste Schweizer Hoffnung ist dabei Loïc Meillard, der als bisher einziger Slalom-Fahrer aus dem Swiss-Ski-Team aufs Podest fuhr und zum engen Kreis der Sieganwärter gehört. Zumal in Clément Noël der bisher beste Slalomfahrer der Saison nach seinem Sturz im Riesenslalom angeschlagen ist und möglicherweise gar nicht antreten kann.

Sollte der Franzose auf den Start in seiner Heimat verzichten, wären neben Meillard der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen und die Norweger Henrik Kristoffersen sowie Alexander Steen Olsen die grössten Favoriten. Marc Rochat und Daniel Yule werden nur Aussenseiterchancen zugerechnet, möglicherweise kann Luca Aerni – Vierter im Riesenslalom vom Samstag – erneut überraschen.

Den 1. Lauf siehst du hier ab 10 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. Der 2. Lauf beginnt dann ab 13 Uhr.