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FCSG geht in Europa-League-Quali bei Benfica unter – Sion siegt eine Stufe tiefer locker

Der FC St. Gallen verpasst in Lissabon den Exploit. Die Ostschweizer müssen sich beim 38-fachen portugiesischen Meister mit 5:0 geschlagen geben und setzen ihre Europacup-Qualifikation in der Conference League fort. Sion und Vaduz stehen dort ebenfalls in der dritten Runde.

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Benfica – St.Gallen 5:0

Mit dem 2:1 aus dem Hinspiel im Rücken durfte der FCSG davon träumen, dem europäischen Schwergewicht im bestens gefüllten Estadio da Luz ein Bein zu stellen. Doch Benfica zeigte sich im Vergleich zum Gastspiel in St. Gallen deutlich verbessert und suchte viel konsequenter und schneller den Weg vor das gegnerische Tor. Das zahlte sich schon nach gut zehn Minuten aus. Ein langer Einwurf, ein intelligenter Pass und ein gelungener Abschluss bedeuten das 1:0 von Benfica durch den griechischen Topskorer Vangelis Pavlidis.

Das Führungstor der Portugiesen. Video: SRF

Immer wieder rollten danach die portugiesischen Angriffswellen Richtung Tor von St. Gallens Ersatzkeeper Lukas Watkowiak, der den verletzten Lawrence Ati Zigi ersetzte. Der jeweils bei den Ostschweizern im Cup eingesetzte deutsche Goalie parierte zweimal stark, bevor nach der Pause die Entscheidung fiel.

Pavlidis schlug in der 55. Minute nach einer schönen Kombination ein zweites Mal und in der 66. Minute ein drittes Mal zu. Weil zwischen dem 0:2 und dem 0:3 St. Gallens Verteidiger Jozo Stanic mit Gelb-Rot vom Platz flog, waren die Chancen auf ein Weiterkommen des Schweizer Cupsiegers nach dem dritten Gegentor kaum mehr vorhanden. Benfica konnte unbeschwert kombinierten: Pavlidis krönte seine Vorstellung mit seinem vierten Tor in der 74. Minute mittels Penalty, und Clément Lenglet traf in der 82. Minute zum Schlussstand.

Pavlidis sorgt mit seinem dritten von vier Toren für die Entscheidung. Video: SRF

Für St. Gallen war gegen dieses stark aufspielende Benfica nichts zu holen, auch wenn das Team von Enrico Maassen aufopferungsvoll verteidigte. Nach vorne gelang aber zu wenig, zu selten konnte die Offensive der Defensive etwas Entlastung verschaffen. Die besten St. Galler Torchancen hatten Aliou Baldé mit einem Pfostenschuss kurz vor der Pause und Leon Frokaj (63. und 85.).

Weiter geht es für den FCSG nun eine Europacup-Stufe tiefer. In der 3. und vorletzten Qualifikationsrunde für die Conference League geht es am 6. und 13. August gegen den 21-fachen moldawischen Meister Sheriff Tiraspol.

Benfica Lissabon - St. Gallen 5:0 (1:0)

SR Badstübner (GER).

Tore: 11. Pavlidis 1:0. 55. Pavlidis 2:0. 65. Pavlidis 3:0. 74. Pavlidis 4:0. 82. Lenglet 5:0. - Bemerkungen: 57. Gelb-Rote Karte gegen Stanic.

St. Gallen: Watkowiak; Gaal (33. Ruiz), Stanic, Okoroji; Vandermersch, Daschner, Görtler (71. Konietzke), Boukhalfa (57. Frokaj), Stevanovic; Baldé (71. Owusu), Witzig (57. Hunziker).

Sion – BATE 4:0

Der FC Sion übersteht die 2. Qualifikationsrunde der Conference League ohne Probleme. Gegen die Belarussen von BATE Borissow kommen die Walliser eine Woche nach dem 1:1 auswärts zu einem ungefährdeten 4:0-Heimsieg.

Winsley Boteli brachte den FC Sion im ersten Europacup-Heimspiel im Tourbillon seit über zehn Jahren nach weniger als vier Minuten bereits in Führung. Noch vor der Pause sorgte Rilind Nivokazi mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Später erhöhten Baltazar aus grosser Distanz und Théo Berdayes. Dass Ali Kabacalman einen Penalty verschoss, fiel nicht ins Gewicht.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Wie schon im in Aserbaidschan ausgetragenen Auswärtsspiel war der FC Sion klar überlegen und kam recht einfach zu Torchancen. Die Qualifikation für die nächste Runde war nie in Gefahr. In der 3. Qualifikationsrunde ist Noah Jerewan der Gegner. Damit wartet auf die Sittener am 6. August eine weitere lange Reise. Eine Woche später geniesst Sion Heimrecht.

Sion - BATE Borissow 4:0 (2:0)

SR Sars (SWE).

Tore: 5. Boteli 1:0. 38. Nivokazi 2:0. 58. Baltazar 3:0. 68. Berdayes 4:0.

Bemerkungen: 62. Kabacalman verschiesst Penalty.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman (65. Rrudhani), Baltazar; Chouaref (65. Berdayes), Boteli (65. Sylla), Surdez (65. Lukembila); Nivokazi (73. Llukes).

Escaldes – Vaduz 0:2

Auch der FC Vaduz bleibt im Rennen um einen Platz in der Ligaphase der Conference League. Der Super-League-Aufsteiger zog im Duell der Cupsieger von Liechtenstein und Andorra gegen Atletic Escaldes mit dem Gesamtskore von 6:0 in die 3. Qualifikationsrunde und trifft dort auf die Finnen von Inter Turku. (nih/sda)