SCB kassiert gegen Leader Lausanne die 5. Niederlage in Serie – Ambri schlägt Ajoie klar

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Plötzlich aber war die Herrlichkeit für Ajoie vorbei: André Heim glich im Schlussabschnitt nach 90 Sekunden mit dem 27. Torschuss zum 3:3 aus. Und auch die nächsten drei Abschlussversuche von Ambri-Piotta, zuerst in Überzahl durch Philippe Maillet, weitere 40 Sekunden später durch Inti Pestoni und nochmals 18 Sekunden später durch Dominik Kubalik in doppelter Überzahl, fanden den Weg ins Tor. Diego Kostner sorgte in der 51. Minute mit dem 7:3 für den Schlusspunkt.

Riesenchance für die Young Boys – doch Males scheitert doppelt an Celtic-Goalie Schmeichel

Die Young Boys nehmen am Mittwoch in Schottland den siebten Anlauf zu den ersten Punkten in der Ligaphase der Champions League. Die Berner, deren Chancen auf die K.o.-Phase sich nach sechs Niederlagen bereits zerschlagen haben, treten um 21.00 Uhr bei Celtic Glasgow an.