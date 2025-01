Zum fünften Mal in Serie verlässt der SCB das Eis als Verlierer. Bild: keystone

SCB kassiert gegen Leader Lausanne die 5. Niederlage in Serie – Ambri schlägt Ajoie klar

Der SC Bern findet weiterhin nicht aus der Krise – gegen Leader Lausanne gibt es trotz einer guten Leistung eine Niederlage nach Verlängerung. Derweil reicht Ambri gegen Ajoie ein starkes Schlussfurioso.

Bern – Lausanne 2:3 n. V.

Den Spitzenkampf in Bern gewinnt Leader Lausanne mit 3:2 nach Verlängerung. Antti Suomela entscheidet mit zwei Goals die Partie.

Für Suomela waren es die Saisontreffer Nummern 13 und 14. Die Verlängerung beendet der 30-jährige Finne 39 Sekunden vor Schluss. Zum dritten Mal gelang es Suomela, in der National League eine Overtime zu entscheiden. Schon jetzt hat Suomela mit 14 Goals die Ausbeute der letzten Saison, seiner ersten in Lausanne, übertroffen.

Lausanne kam verdientermassen zum zehnten Sieg aus den letzten zwölf Runden. In der Tabelle führen sie mit sechs Punkten Vorsprung auf den EV Zug. Die ZSC Lions liegen sieben Zähler zurück, haben aber noch vier Spiele weniger ausgetragen.

Der SC Bern hingegen kann ganz vorne nicht mehr mithalten. Die Berner verloren gegen Lausanne, Zug (1:5) und Ambri-Piotta (2:4) die letzten drei und vier der letzten fünf Heimspiele. Schon am Freitag treffen die beiden Teams erneut aufeinander, dann aber im Waadtland. Tristan Scherwey kann dann beim SCB wieder mittun, weil er die bloss zwei Spielsperren für seine massive Schiedsrichter-Beleidigung und -Bedrohung abgesessen hat.

Bern - Lausanne 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.

14'945 Zuschauer. SR Ruprecht/Piechaczek, Francey/Gnemmi.

Tore: 9. Raffl (Kuokkanen) 0:1. 19. Loeffel 1:1. 24. Kahun (Ejdsell, Füllemann) 2:1. 40. (39:34) Suomela (Oksanen) 2:2. 65. (64:21) Suomela (Oksanen) 2:3.

Strafen: je 1mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Czarnik; Suomela.

Bern: Wüthrich; Untersander, Nemeth; Vermin, Klok; Loeffel, Kreis; Füllemann, Kindschi; Ejdsell, Czarnik, Kahun; Merelä, Baumgartner, Ritzmann; Marchon, Graf, Simon Moser; Schild, Schläpfer, Bader.

Lausanne: Pasche; Glauser, Marti; Sklenicka, Bayreuther; Heldner, Frick; Fiedler; Riat, Suomela, Oksanen; Bozon, Jäger, Raffl; Fuchs, Kuokkanen, Rochette; Hügli, Bougro, Genazzi; Holdener.

Bemerkungen: Bern ohne Scherwey (gesperrt), Lehmann, Lindholm (beide verletzt), Levin Moser, Wieczorek (beide ) und Reideborn (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Prassl (krank), Pilut, Vouardoux (beide verletzt) und Pajuniemi (überzähliger Ausländer).

Ambri – Ajoie 7:3

Der HC Ambri-Piotta holt im Heimspiel gegen Ajoie drei wichtige Punkte. Im Schlussabschnitt machen die Leventiner innerhalb von 247 Sekunden aus einem 2:3 ein 6:3.

40 Minuten lang ging die Taktik der Jurassier auf. Drei «Imports» trafen für Ajoie. Das 3:2 erzielte Anttoni Honka zehn Sekunden vor der zweiten Pause. Benjamin Conz, von 2017 bis 2024 Goalie in der Leventina, hielt famos.

Plötzlich aber war die Herrlichkeit für Ajoie vorbei: André Heim glich im Schlussabschnitt nach 90 Sekunden mit dem 27. Torschuss zum 3:3 aus. Und auch die nächsten drei Abschlussversuche von Ambri-Piotta, zuerst in Überzahl durch Philippe Maillet, weitere 40 Sekunden später durch Inti Pestoni und nochmals 18 Sekunden später durch Dominik Kubalik in doppelter Überzahl, fanden den Weg ins Tor. Diego Kostner sorgte in der 51. Minute mit dem 7:3 für den Schlusspunkt.

Chris DiDomenico (1 Tor), Dominik Kubalik (1 Tor) und Philippe Maillet (2 Tore) sammelten alle drei Skorerpunkte. Ambri-Piotta (11.) kämpfte sich bis auf einen Punkt an die SCL Tigers (10.) heran. Die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 dürfen nach der Qualifikation hoffen, sich übers Play-In doch noch für die Playoffs zu qualifizieren.

Ambri-Piotta - Ajoie 7:3 (1:0, 1:3, 5:0)

6160 Zuschauer. SR Hürlimann/Öhlund, Fuchs/Bichsel.

Tore: 20. (19:44) DiDomenico (Kubalik, Maillet/Powerplaytor) 1:0. 26. Bellemare (Nättinen, Honka/Powerplaytor) 1:1. 37. (36:49) Maillet (DiDomenico, Wüthrich) 2:1. 38. (37:11) Hazen (Bellemare) 2:2. 40. (39:50) Honka (Garessus) 2:3. 42. Heim (Müller, Bürgler) 3:3. 45. (44:39) Maillet (Kubalik, Virtanen/Powerplaytor) 4:3. 46. (45:19) Pestoni (Landry) 5:3. 46. (45:37) Kubalik (DiDomenico, Heed/bei 5 gegen 3) 6:3. 51. Kostner (Zwerger, Muggli) 7:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 5mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Kubalik; Nättinen.

Ambri-Piotta: Juvonen; Heed, Zgraggen; Virtanen, Terraneo; Wüthrich, Isacco Dotti; Zaccheo Dotti; DiDomenico, Maillet, Kubalik; Pestoni, Kostner, De Luca; Zwerger, Heim, Müller; Bürgler, Landry, Muggli; Hedlund.

Ajoie: Conz; Honka, Fey; Minder, Fischer; Nussbaumer, Scheidegger; Thiry, Pilet; Hazen, Bellemare, Nättinen; Frossard, Devos, Palve; Pedretti, Rundqvist, Veckaktins; Robin, Garessus, Bozon.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Douay, Grassi, Senn (alle verletzt) und Curran (überzähliger Ausländer), Ajoie ohne Patenaude, Schmutz, Turkulainen (alle verletzt) und Brennan (überzähliger Ausländer). (nih/sda)

