In die andere Richtung geht die Formkurve bei den Vancouver Canucks. Doch obwohl die Kanadier gegen die Buffalo Sabres die siebte Niederlage in den letzten neun Spielen kassierten, liegen sie in der Pacific Division nur einen Punkt hinter dem letzten Playoff-Platz.

Roman Josi und Nashville beweisen in der NHL in der Nacht auf Mittwoch Moral. Die Predators drehen gegen die San Jose Sharks einen 4-Tore-Rückstand und gewinnen 7:5.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

David Beckham wird in Davos geehrt – und verrät, wer der beste Schweizer Fussballer ist

Die britische Fussball-Ikone David Beckham, 49, zieht am WEF in Davos mehr Aufmerksamkeit auf sich als viele Spitzenpolitiker. Was er Wirtschaftsführern rät – und wie er zum Schweizer Fussball steht.

Topmanager und Politikerinnen stehen Schlange, und nur die wenigsten finden Platz im kleinen Saal. Angesagt ist am WEF in Davos ein Gespräch mit David Beckham, dem Ex-Fussballer aus England. Er engagiert sich für das Kinderhilfswerk Unicef und wurde dafür vom Weltwirtschaftsforum ausgezeichnet. Und: Als Klub-Besitzer sei er ein «erfolgreicher Businessman», so wird er am Anlass angepriesen.