Champions League live: Chelsea gegen BVB im Stream und Liveticker

Visp – wenn Hockey ein wenig wie Fasnacht ist

Muss Visp-Manager Sébastien Pico, der Marc Lüthi des Oberwallis, eine Revolution fürchten? Braut sich in Visp, in der Heimat von Sepp Blatter, ein Hockey-Gewitter zusammen, während alle wie gebannt auf die nationalen Entscheidungen um Titel, Auf- und Abstieg schauen? Liegt in der Fasnacht Wahrheit? Eine Geschichte aus der Hockey-Provinz.

«Fleigutätscher» nennen sie sich. Seit 1958 ziehen sie nicht nur durch die Visper Fasnacht. Am letzten Samstag gingen sie auf Reisen. Die «Fleigutätscher» traten bei einem der letzten Fasnachtsumzüge im Land noch einmal auf. Im bernischen Huttwil.