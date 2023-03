Im zweiten Versuch sass der Elfmeter dann: Kai Havertz trifft zum 2:0. Bild: keystone

Chelsea schlägt BVB dank wiederholtem Penalty – auch Benfica im Achtelfinal

Zweimal durfte Kai Havertz zum Penalty antreten, beim zweiten Mal verwandelte der Chelsea-Stürmer dann und schoss sein Team damit in den Achtelfinal. Dort steht auch Benfica Lissabon, das sich gegen Brügge keine Blösse gab.

Chelsea – Dortmund

Das Unglück nahm für den BVB bereits vor Spielbeginn seinen Lauf. Weil der Mannschaftsbus im Londoner Stau stand, wurde die Partie mit einer Verspätung von zehn Minuten angepfiffen. Kurz danach hatte Raheem Sterling schon die erste Chance für Chelsea, doch zögerte er einerseits zu lange mit seinem Abschluss und stand andererseits im Abseits.

Die Gastgeber drückten weiter, doch der Pfostentreffer von Kai Havertz war dann der endgültige Weckruf für die Borussen, die in der Folge besser ins Spiel und ihrerseits zu Chancen kamen. Ein Freistoss von Marco Reus wurde von Chelsea-Keeper Kepa sensationell pariert. Dann wurde es aber auf der anderen Seite wieder gefährlich, dieses Mal hatte Havertz Glück mit dem Aluminium. Sein Schuss landete an der Unterlatte und von dort im Tor – nur stand Sterling schon wieder im Abseits. Der Jubel an der Stamford Bridge verstummte, brandete einige Augenblicke später aber erneut auf.

Der Führungstreffer von Raheem Sterling. Video: SRF

In der 43. Minute gab es keine Zweifel mehr, der Treffer wird zählen. Sterling schoss zum Führungstreffer ein und glich die Dortmunder Führung aus dem Hinspiel damit aus. Alles offen im Achtelfinal-Duell zwischen den «Blues» und dem Bundesligisten. Dabei sollte es nach der Pause aber nicht lange bleiben. Eine Flanke der Gastgeber landete an der Hand von BVB-Verteidiger Marius Wolf. Nach Intervention des Video-Assistenten entschied Schiedsrichter Danny Makkelie auf Elfmeter.

«Es war eine sehr starke Leistung. Wir sind Risiken eingegangen und das hat sich ausbezahlt. Am Ende hat Havertz es entschieden.» Chelseas Raheem Sterling

Nun wurde es kurios. Havertz schaute BVB-Goalie Alexander Meyer, der den verletzten Gregor Kobel ersetzte, scheiterte aber am Pfosten. Doch die Londoner bekamen eine zweite Chance. Salih Özcan, der den zurückspringenden Ball aus dem Strafraum beförderte, war zu früh in den Sechzehner gelaufen, weshalb der Penalty wiederholt werden musste. Dieses Mal gab sich der Deutsche keine Blösse – Havertz zielte wieder flach in die rechte Ecke und verwandelte zum 2:0.

Ein Schock für den BVB. Das Team von Edin Terzic lief die restlichen gut 40 Minuten gegen gut verteidigende Engländer vergeblich an, kam zwar noch zu vereinzelten Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Vor allem Jude Bellingham aus rund fünf Metern hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuss, schoss aber am Tor vorbei. Ansonsten liess die Defensive des Champions-League-Siegers aus der Saison 2020/21, die in der Schlussphase noch Unterstützung von Denis Zakaria bekam, keine grosse Gefahr zu und steht über beide Spiele gesehen verdient im Achtelfinal.

Chelsea - Dortmund 2:0 (1:0)

SR Makkelie (NED).

Tore: 44. Sterling 1:0. 53. Havertz (Penalty) 2:0.

Chelsea: Arrizabalaga; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic (83. Loftus-Cheek), Fernandez (87. Zakaria), Chilwell; João Félix (68. Gallagher), Sterling (83. Pulisic); Havertz.

Dortmund: Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Can, Özcan (64. Bynoe-Gittens); Brandt (5. Reyna), Bellingham, Reus; Haller (77. Malen).

Bemerkungen: Chelsea ohne Mount (gesperrt), Azpilicueta, Broja, Kanté, Mendy, Thiago Silva (alle verletzt), Aubameyang und Badiashile (beide nicht im Aufgebot). Dortmund ohne Ryerson (gesperrt), Kobel, Adeyemi, Duranville, Kamara, Morey, Moukoko (alle verletzt). 29. Pfostenschuss Havertz. 51. Penalty wird wiederholt, weil Spieler zu früh in den Strafraum rennen.

Verwarnungen: 41. Süle, 66. Arrizabalaga, 77. Fernandez, 92. Chilwell, 92. Wolf, 96. Cucurella, 98. Bellingham.

Benfica – Brügge

Im zweiten Spiel vom Dienstag, das im Gegensatz zum Duell in London rechtzeitig begonnen hatte, setzte sich Benfica Lissabon durch. Nach dem 2:0-Auswärtssieg im Hinspiel liessen die Portugiesen daheim nichts mehr anbrennen und gewannen 5:1. Der Mann des Spiels war Gonçalo Ramos. Der 21-jährige Portugiese, der im Dezember im WM-Achtelfinal gegen die Schweiz (6:1) mit einem Hattrick glänzte, zeichnete sich erneut als Skorer aus. Den Führungstreffer in der 37. Minute bereitete er vor, unmittelbar vor und nach der Pause schoss er selbst noch zwei Tore. Damit steht das Team des deutschen Trainers Roger Schmidt wie im Vorjahr im Viertelfinal der Champions League.

Schöne Vorarbeit, technisch anspruchsvoller Abschluss: der Führungstreffer von Rafa Silva. Video: SRF

Benfica Lissabon - Brügge 5:1 (2:0)

SR Meler (TUR).

Tore: 38. Rafa Silva 1:0. 47. Ramos 2:0. 71. João Mario 4:0. 78. Neres 5:0. 88. Meijer 5:1.

Benfica: Vlachodimos; Bah (63. Gilberto Junior), Antonio Silva (89. Verissimo), Otamendi (74. Morato), Grimaldo; Florentino, Chiquinho (63. Neres); João Mario (74. João Neves), Aursnes, Rafa Silva; Ramos.

Brügge: Mignolet; Mata (62. Odoi), Mechele, Sylla; Buchanan, Nielsen, Vanaken (74. Rits), Sowah (74. Nusa), Meijer; Lang (46. Onyedika), Yaremchuk (62. Jutgla).

Bemerkungen: Benfica Lissabon ohne Draxler und Ristic (beide verletzt). Brügge ohne Skov Olsen und Hendry (beide verletzt).

Verwarnungen: 17. Yaremchuk, 20. Lang, 29. Otamendi, 44. Sylla, 48. Meijer. (sda)