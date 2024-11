Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

YouTuberin bricht in verlassenes Aquarium ein – die Szenen erinnern an einen Horror-Film

Bislang 16 Eishockeyspieler (Stand: 10.10.2024) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Bislang 16 Eishockeyspieler (Stand: 10.10.2024) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

Auto rast in Menschenmenge in Südchina – 35 Tote

Alcaraz siegt gegen Rublew in zwei Sätzen ++ Omlin bei Gladbach nur noch Ersatz

Führt ein Autobahn-Ausbau zu mehr Verkehr? Die Antwort findet sich in der Schweiz

«Es ist pervers» – auf der A1 bei Bern zeigt sich, was für mehr Autobahn spricht

Tote bei Angriffen in Nord-Gaza + Minister dementiert Journalisten-Abweisung

Biden trifft Trump +++ Trump holt Migrations-Hardliner Miller in seinen Stab

Nachdem die letzte Woche fail war, kommen hier: MEHR FAILS! (Diesmal in lustig)

Wie Österreich den Höhenflug des Nationalteams selbst zu zerstören droht



Anders als die Schweizer Nati befinden sich unsere östlichen Nachbarn auf einem Höhenflug. Das Verhältnis zwischen dem Nationalteam und dem österreichischen Fussballverband ist jedoch zerrüttet – und gefährdet die Zukunft der «Burschen».

Unsere Nati ist am Darben. Nur mit einem Sieg am Freitagabend gegen Serbien kann die Hoffnung auf einen Ligaerhalt in der höchsten Stufe der Nations League und die damit verbundenen Vorteile überhaupt aufrechterhalten werden. Dabei kann Trainer Murat Yakin aufgrund von Verletzungen nur auf eine Rumpftruppe zurückgreifen. Trotzdem muss nun der erste Erfolg seit dem EM-Achtelfinal gegen Italien gelingen.