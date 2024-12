Liveticker

Bellmont wirft als erster Schweizer im «Ally Pally» – wie gelingt ihm das WM-Debüt?

Mit seiner WM-Qualifikation hatte Stefan Bellmont bereits Geschichte geschrieben: Der Chamer ist der erste Schweizer, der es an die Darts-WM im Alexandra Palace in London geschafft hat. Heute Abend steht er erstmals auf der grössten Bühne seiner Sportart.

Um 20 Uhr beginnt die erste Session der Darts-WM 2025 – und diese wird aus Schweizer Sicht ganz besonders. Denn im zweiten Spiel des Abends steht Stefan Bellmont im Einsatz. Der 35-Jährige ist der erste Schweizer Teilnehmer am wichtigsten Turnier des Jahres.

Bellmont wird als Aussenseiter antreten. Er ist die Nummer 124 der Welt, sein Gegner Jermaine Wattimena taucht in der Rangliste auf Rang 36 auf. Der Niederländer nahm schon zehn Mal an der WM des PDC-Verbands teil, weiter als in die 3. Runde stiess er indes nie vor.

Freut sich auf seinen Auftritt: Stefan Bellmont. Bild: KEYSTONE

Der Sieger wird bereits morgen am späten Nachmittag ein zweites Mal zu den Pfeilen greifen. Dann wartet mit dem Engländer James Wade die Nummer 16 der Weltrangliste auf Stefan Bellmont oder Jermaine Wattimena.



Titelverteidiger im Einsatz

Um etwa 21 Uhr dürfte Bellmont zu den Klängen von «Lift U Up» auf die Bühne schreiten. Bevor er im Einsatz steht, eröffnen der Franzose Thibault Tricole und Joe Comito aus Australien die WM.

Sieht aus, als würde Jermaine Wattimena dem Pfeil anzeigen, wo er hin soll. Bild: keystone

Internationaler Höhepunkt der ersten Session ist das Startspiel des Titelverteidigers. Der Engländer Luke Humphries trifft in der ersten Partie des Abends auf Tricole oder Comito.

Gespielt wird in der 1. WM-Runde auf drei Gewinnsätze. Wer einen Satz für sich entscheiden will, muss drei Legs gewinnen. Das heisst, er muss es als erster Spieler schaffen, von 501 Punkten auf Null zu kommen, wobei der letzte Pfeil in einem Doppelfeld oder im Bull's Eye im Zentrum der Scheibe stecken muss.

