Ski live: Abfahrt der Frauen in St. Anton in Ticker und TV

Gut-Behrami ist das heisseste Schweizer Eisen in der Abfahrt von St. Anton

Startliste

1 Priska Ming-Nufer

2 Corinne Suter

3 Jacqueline Wiles

4 Kajsa Lie

5 Laura Gauché

6 Nina Ortlieb

7 Mirjam Puchner

8 Laura Pirovano

9 Sofia Goggia

10 Elena Curtoni

11 Lara Gut-Behrami

12 Cornelia Hütter

13 Ilka Stuhec

14 Federica Brignone

15 Stephanie Venier

16 Michelle Gisin

17 Ariane Rädler

18 Nicol Delago

19 Kira Weidle-Winkelmann

20 Christina Ager

Die weiteren Schweizerinnen:

23 Delia Durrer

29 Joana Hählen

40 Stephanie Jenal

41 Janine Schmitt

43 Jasmina Suter

46 Malorie Blanc​

Im Weltcup der Frauen steht am Samstag die zweite Abfahrt in diesem Weltcup-Winter im Programm. Aus Schweizer Sicht ist selbstredend Lara Gut-Behrami die grösste Hoffnungsträgerin. Die Tessinerin hat in der ersten Abfahrt Mitte Dezember in Beaver Creek, Colorado, hinter der Österreicherin Cornelia Hütter und der Italienerin Sofia Goggia Platz 3 belegt.

Im Mittelpunkt wird erneut auch Lindsey Vonn stehen. Die 40-jährige Amerikanerin, die kurz vor Weihnachten im Super-G in St. Moritz in den Weltcup zurückgekehrt ist, bestreitet in der Station am Arlberg ihre erste Abfahrt auf diesem Niveau seit den Weltmeisterschaften vor knapp sechs Jahren in Are in Schweden. In St. Anton hat sie schon einmal eine Weltcup-Abfahrt gewonnen - vor gut 17 Jahren. (nih/sda)