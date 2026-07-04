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Kanada gegen Marokko: Wer zieht als Erster in den Viertelfinal ein?

04.07.2026, 18:00

An der FIFA-WM in Nordamerika wird am Samstag der erste Viertelfinal ermittelt. Co-Gastgeber Kanada kann dabei wie im Sechzehntelfinal erneut nicht in Kanada spielen. Die Kanadier treffen um 19 Uhr Schweizer Zeit in Houston, Texas, auf Marokko. Die Marokkaner sind als Weltnummer 7 leicht favorisiert. Um 23 Uhr treffen dann in Philadelphia Paraguay und Frankreich aufeinander. Nachdem Paraguay als erstes Team überhaupt an einer Weltmeisterschaft Deutschland in einem Penaltyschiessen bezwingen konnte, wollen die Südamerikaner auch den WM-Mitfavoriten Frankreich fordern. Die Sieger dieser ersten beiden Achtelfinals treffen im Viertelfinal aufeinander. (car/sda)

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