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Formel 1: Der Grand Prix von Silverstone live im Ticker und Stream

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Antonelli peilt in Silverstone den Doppelschlag an – die Ferraris lauern direkt dahinter

05.07.2026, 14:4005.07.2026, 14:42
  • Die Formel-1-Fans in England hoffen am Sonntag in Silverstone auf einen Sieg ihres Lokalhelden Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister hat den Grand Prix von Grossbritannien bereits neunmal gewonnen – so oft wie kein anderer Fahrer. In der Startaufstellung nimmt der Brite im Ferrari jedoch nur Position 3 ein.
  • Als Favorit geht Kimi Antonelli von Startplatz 1 ins neunte Saisonrennen. Nach seinem Sprint-Sieg am Samstag sicherte sich der WM-Leader aus Italien im Qualifying die Pole-Position vor Charles Leclerc im zweiten Ferrari.
  • Mit Antonellis Teamkollegen George Russell und Vorjahressieger Lando Norris im McLaren auf den Startplätzen 4 respektive 6 rechnen sich zwei weitere Briten Chancen auf einen Heimsieg aus. Der Start erfolgt um 16.00 Uhr. (riz/sda)
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