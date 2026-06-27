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Betrifft auch die Nati – in Gruppe G mit Belgien, Ägypten und Iran ist noch alles offen

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Die Schweizer Nati wartet noch darauf, wer ihr Gegner im Sechzehntelfinal (Freitag, 3. Juli, 5 Uhr) sein wird. Am wahrscheinlichsten scheint derzeit der Dritte der Gruppe G zu sein. Doch wer dies sein wird, ist noch überhaupt nicht klar. In der Gruppe mit Ägypten, dem Iran, Belgien und Neuseeland ist nämlich noch alles offen. So könnten alle vier Teams noch den dritten Platz belegen. Ägypten, der Iran und Belgien kämpfen zudem noch um den Gruppensieg.

Zum Abschluss treffen Ägypten und der Iran sowie Neuseeland und Belgien aufeinander. Beide Spiele gibt's hier ab 5 Uhr im Liveticker und die zweite Partie zudem im SRF-Stream. (nih)