Alle Tabellen und Resultate der WM 2026 in Nordamerika
Im Fussball-Sport wird ein neuer Weltmeister gesucht. Dafür treffen sich 48 Teams in Mexiko, den USA und Kanada. Hier findest du alle Resultate und Tabellen:
Gruppenphase
Gruppe A
In der Gruppe A treffen Mexiko, Südkorea, Südafrika und Tschechien aufeinander.
Gruppe B
In der Gruppe B treffen Bosnien und Herzegowina, Kanada, Katar und die Schweiz aufeinander.
Gruppe C
In der Gruppe C treffen Brasilien, Haiti, Marokko und Schottland aufeinander.
Gruppe D
In der Gruppe D treffen Australien, Paraguay, die Türkei und die USA aufeinander.
Gruppe E
In der Gruppe E treffen Curaçao, Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste aufeinander.
Gruppe F
In der Gruppe F treffen Japan, die Niederlande, Schweden und Tunesien aufeinander.
Gruppe G
In der Gruppe G treffen Ägypten, Belgien, der Iran und Neuseeland aufeinander.
Gruppe H
In der Gruppe H treffen Kap Verde, Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay aufeinander.
Gruppe I
In der Gruppe I treffen Frankreich, der Irak, Norwegen und Senegal aufeinander.
Gruppe J
In der Gruppe J treffen Algerien, Argentinien, Jordanien und Österreich aufeinander.
Gruppe K
In der Gruppe K treffen die DR Kongo, Kolumbien, Portugal und Usbekistan aufeinander.
Gruppe L
In der Gruppe L treffen England, Ghana, Kroatien und Panama aufeinander.
Torschützenkönig
Wer schiesst an der WM die meisten Tore? Hier die Liste:
K.-o.-Phase
Alle Mannschaften, die es in ihren Gruppen auf die Plätze 1 oder 2 schaffen, qualifizieren sich automatisch für die Sechzehntelfinals. Dazu kommen die 8 besten Gruppendritten, danach geht es im normalen K.-o.-Modus weiter.