Wer stemmt die Trophäe am Ende in die Höhe? Bild: keystone

Alle Tabellen und Resultate der WM 2026 in Nordamerika

Es wird eine Monster-WM: In 104 Spielen messen sich 48 Teams in 12 Gruppen und am Ende wird nur ein Land Weltmeister. Damit du dabei nicht den Überblick verlierst, hier alle Resultate.

Leo Helfenberger Folge mir

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Im Fussball-Sport wird ein neuer Weltmeister gesucht. Dafür treffen sich 48 Teams in Mexiko, den USA und Kanada. Hier findest du alle Resultate und Tabellen:

Gruppenphase

Gruppe A

In der Gruppe A treffen Mexiko, Südkorea, Südafrika und Tschechien aufeinander.

Gruppe B

In der Gruppe B treffen Bosnien und Herzegowina, Kanada, Katar und die Schweiz aufeinander.

Gruppe C

In der Gruppe C treffen Brasilien, Haiti, Marokko und Schottland aufeinander.

Gruppe D

In der Gruppe D treffen Australien, Paraguay, die Türkei und die USA aufeinander.

Gruppe E

In der Gruppe E treffen Curaçao, Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste aufeinander.

Gruppe F

In der Gruppe F treffen Japan, die Niederlande, Schweden und Tunesien aufeinander.

Gruppe G

In der Gruppe G treffen Ägypten, Belgien, der Iran und Neuseeland aufeinander.

Gruppe H

In der Gruppe H treffen Kap Verde, Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay aufeinander.

Gruppe I

In der Gruppe I treffen Frankreich, der Irak, Norwegen und Senegal aufeinander.

Gruppe J

In der Gruppe J treffen Algerien, Argentinien, Jordanien und Österreich aufeinander.

Gruppe K

In der Gruppe K treffen die DR Kongo, Kolumbien, Portugal und Usbekistan aufeinander.

Gruppe L

In der Gruppe L treffen England, Ghana, Kroatien und Panama aufeinander.

Torschützenkönig

Wer schiesst an der WM die meisten Tore? Hier die Liste:

K.-o.-Phase

Alle Mannschaften, die es in ihren Gruppen auf die Plätze 1 oder 2 schaffen, qualifizieren sich automatisch für die Sechzehntelfinals. Dazu kommen die 8 besten Gruppendritten, danach geht es im normalen K.-o.-Modus weiter.

Sechzehntelfinal

Achtelfinal

Viertelfinal

Halbfinal

Spiel um Platz 3

Final