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WM 2026 in Nordamerika: Alle Resultate und Tabellen der Gruppen

epa13027811 An Iranian man walks next to a replica of the World Cup trophy in a street in Tehran, Iran, 10 June 2026. Iran&#039;s football federation says its FIFA World Cup group-stage ticket allocat ...
Wer stemmt die Trophäe am Ende in die Höhe?Bild: keystone

Alle Tabellen und Resultate der WM 2026 in Nordamerika

Es wird eine Monster-WM: In 104 Spielen messen sich 48 Teams in 12 Gruppen und am Ende wird nur ein Land Weltmeister. Damit du dabei nicht den Überblick verlierst, hier alle Resultate.
11.06.2026, 23:30
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Im Fussball-Sport wird ein neuer Weltmeister gesucht. Dafür treffen sich 48 Teams in Mexiko, den USA und Kanada. Hier findest du alle Resultate und Tabellen:

Inhaltsverzeichnis
GruppenphaseTorschützenkönigK.-o.-Phase

Gruppenphase

Gruppe A

In der Gruppe A treffen Mexiko, Südkorea, Südafrika und Tschechien aufeinander.

Gruppe B

In der Gruppe B treffen Bosnien und Herzegowina, Kanada, Katar und die Schweiz aufeinander.

Gruppe C

In der Gruppe C treffen Brasilien, Haiti, Marokko und Schottland aufeinander.

Gruppe D

In der Gruppe D treffen Australien, Paraguay, die Türkei und die USA aufeinander.

Gruppe E

In der Gruppe E treffen Curaçao, Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste aufeinander.

Gruppe F

In der Gruppe F treffen Japan, die Niederlande, Schweden und Tunesien aufeinander.

Gruppe G

In der Gruppe G treffen Ägypten, Belgien, der Iran und Neuseeland aufeinander.

Gruppe H

In der Gruppe H treffen Kap Verde, Saudi-Arabien, Spanien und Uruguay aufeinander.

Gruppe I

In der Gruppe I treffen Frankreich, der Irak, Norwegen und Senegal aufeinander.

Gruppe J

In der Gruppe J treffen Algerien, Argentinien, Jordanien und Österreich aufeinander.

Gruppe K

In der Gruppe K treffen die DR Kongo, Kolumbien, Portugal und Usbekistan aufeinander.

Gruppe L

In der Gruppe L treffen England, Ghana, Kroatien und Panama aufeinander.

Torschützenkönig

Wer schiesst an der WM die meisten Tore? Hier die Liste:

K.-o.-Phase

Alle Mannschaften, die es in ihren Gruppen auf die Plätze 1 oder 2 schaffen, qualifizieren sich automatisch für die Sechzehntelfinals. Dazu kommen die 8 besten Gruppendritten, danach geht es im normalen K.-o.-Modus weiter.

Sechzehntelfinal

Achtelfinal

Viertelfinal

Halbfinal

Spiel um Platz 3

Final

Mehr zur WM 2026:

Alle Kader der WM 2026 in Nordamerika
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Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
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Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika

Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
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