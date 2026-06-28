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Los geht's mit dem GP von Österreich – Russell startet auf der Pole-Position
Inhaltsverzeichnis
- Um 15 Uhr steht in Spielberg der Grand Prix von Österreich für die Formel 1 auf dem Programm. George Russell im Mercedes startet von der Pole-Position.
- Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton sowie Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli stehen mit dem Briten in den ersten zwei Startreihen.
- Im Fokus werden das Reifenmanagement und der Umgang mit der extremen Hitze stehen. Der Automobil-Weltverband FIA hat für den Grand Prix Kühlwesten zugelassen. Ob die Fahrer diese nutzen werden, bleibt abzuwarten.