Champions League live: Celtic Glasgow gegen YB in Ticker und TV

Auf die Kulisse darf sich YB freuen – aber gibt es im Celtic Park auch was zu feiern?

Die Young Boys nehmen am Mittwoch in Schottland den siebten Anlauf zu den ersten Punkten in der Ligaphase der Champions League. Die Berner, deren Chancen auf die K.o.-Phase sich nach sechs Niederlagen bereits zerschlagen haben, treten um 21.00 Uhr bei Celtic Glasgow an.

Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 3:22 weisen die Young Boys zwei Runden vor Schluss die schlechteste Bilanz der 36 Teilnehmer vor. Um das zu ändern, benötigt der Schweizer Meister im ersten Europacup-Match unter Trainer Giorgio Contini den ersten Auswärtssieg überhaupt in der Champions League oder zumindest ein Unentschieden.

Ebenfalls dringend Punkte benötigen Paris Saint-Germain und Manchester City. Die Scheich-Klubs kämpfen überraschenderweise gegen das Ausscheiden in der Ligaphase. Die Partie kannst du ab 21 Uhr ebenso im Liveticker verfolgen wie die Auftritte von Real Madrid, Bayern München, Arsenal und den beiden Mailänder Klubs. Dazu musst du einfach oben auf den entsprechenden Link klicken. Hier gibt es Celtic Glasgow gegen die Young Boys im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)

