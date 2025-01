Am Schluss jubelte Barcelona im Regen von Lissabon. Bild: keystone

Goaliedrama in Lissabon und desaströser BVB – das geschah gestern in der Champions League

Der Dienstagabend in der Champions League bot einige besondere Geschichten. Barcelona gewinnt gegen Benfica Lissabon ein Neun-Tore-Spektakel und Borussia Dortmund verliert auch das vierte Spiel in diesem Kalenderjahr. Das hast du gestern in der Champions League verpasst.

Slapstick en masse in Lissabon

9 Tore, 3 Elfmeter, 1 Rote Karte, 1 Eigentor und viel Slapstick. Das Spiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Barcelona bot alles, was ein Fussballspiel nur so bieten kann. Nach einem 2:4-Rückstand konnte sich Barcelona noch mit 5:4 durchsetzen und steht nun sicher im Achtelfinal.

Gar keinen guten Tag erwischten die beiden Torhüter: Barcelonas Wojciech Szczesny räumte beim Stand von 1:1 bei einem mutigen Ausflug seinen Mitspieler Alex Balde ab und so konnte Vangelis Pavlidis ohne Probleme zu seinem zweiten persönlichen Treffer an diesem Abend einschieben. Nur acht Minuten später verursachte der polnische Schlussmann einen Elfmeter, welchen wiederum Pavlidis verwandelte und sich somit in der ersten Hälfte einen Hattrick sicherte.

Szczesny räumt Balde ab und Pavlidis schiebt zum 2:1 ein. Video: SRF

Doch auch Anatoliy Trubin im anderen Gehäuse hatte einen groben Schnitzer. In der 64. Minute wollte der ukrainische Schlussmann den Ball weit wegschlagen, traf dabei allerdings Raphinha am Kopf, welcher sich somit seinen siebten Treffer in der laufenden Kampagne gutschrieben liess und für Barcelona verkürzte.



Ein grober Bock von Anatolii Trubin. Video: SRF

Ein Eigentor von Ronald Araujo stellte nur vier Minuten später den alten Vorsprung für die Portugiesen wieder her. Doch das Spiel war noch lange nicht vorbei. Zwölf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erhielt Barcelona zum zweiten Mal in dieser Partie einen Elfmeter und wie zu Beginn des Spiels verwandelte Robert Lewandowski souverän und sorgte für das 3:4 aus Sicht der Gäste.

Nun war die Schlussphase so richtig lanciert und in der 86. Minute konnte Eric Garcia den viel umjubelten Ausgleich erzielen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit kam es noch besser für Barça: Raphinha vollendete einen wunderbar ausgeführten Konter und somit sicherte sich der FCB im Regen von Lissabon den verrückten Sieg. Nach dem Spiel erhielt der ehemalige Basler Arthur Cabral als Auswechselspieler noch eine Rote Karte.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Auseinandersetzung im Spielertunnel

Auch im Spielertunnel ging es wild zu und her. Zwischen Raphinha und einigen Spielern von Benfica soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein und schlussendlich musste die Polizei eingreifen und die beiden Lager seperat in die jeweiligen Garderoben begleiten, wie Moviestar berichtete.

In einem Interview erklärte Raphinha, dass er von den gegnerischen Spielern nach der Partie beleidigt wurde und erklärte sein Handeln: «Ich habe mit Beleidigungen reagiert, obwohl ich wusste, dass ich das nicht hätte machen sollen. Wenn sie mich respektieren, werde ich sie auch respektieren.» Für den Brasilianer dürfte das Spiel zusätzlich brisant gewesen sein, da er selbst beim grossen Rivalen Sporting Lissabon unter Vertrag stand.

Da platzt ihm der Kragen

Fröhlicher war die Stimmung im Studio von CBS. Der ehemalige englische Nationalspieler Micah Richards war beim entscheidenden Treffer so erfreut über den entscheidenden Treffer von Barcelona, dass sich ein Knopf von seinem Anzug löste.

Richards sorgte auch mit seiner neuen Frisur für Gesprächsstoff. In einer Umfrage, welche CBS startete, konnten die Zuschauer abstimmen, wie ihnen die Haarpracht von Richards besser gefällt. Das Resultat fiel deutlich zuungunsten von Richards neuer Frisur aus.

Bolognas doppelte Premiere im siebten Spiel

In der zweitletzten Runde der Ligaphase konnte Bologna gegen Borussia Dortmund (das heute Morgen Trainer Nuri Sahin entlassen hat) dank Thijs Dallinga zum ersten Mal ein Tor aus dem Spiel heraus erzielen und glichen gegen den BVB aus. Der bisher einzige Treffer entstand nach einem Freistoss. Scheinbar war bei den Italienern der Knoten danach Micah-Richards-mässig geplatzt, denn weniger als neunzig Sekunden später schoss Samuel Illing-Junior Bologna in Führung.

Bologna mit zwei Toren in weniger als neunzig Sekunden. Video: SRF

Daraufhin fanden die Borussen keine Antwort mehr und mussten als Verlierer vom Platz. Besonders bitter: Dortmund hatte den letzten Schuss auf das Tor in der 17. Minute! Auch nach dem Gegentreffer fand der BVB kein Mittel und somit konnte Bologna über den ersten Sieg in der Champions League jubeln.

Salah neuntbester Torschütze in der Champions League

Beim 2:1 Sieg von Liverpool gegen OSC Lille liess sich auch Mohammed Salah in die Torschützenliste eintragen und erzielte sein 51. Tor in der Champions League (inklusive Qualifikation). Damit gehört der ehemalige Spieler des FC Basel nun zu den besten zehn Torschützen in der Champions League.

Mit dem siebten Sieg im siebten Spiel ist Liverpool nur noch ein Spiel von der perfekten Ligaphase entfernt. In der letzten Runde treffen die Reds auf PSV Eindhoven, bereits mit einem Unentschieden würde sich das Team von Trainer Arne Slot den ersten Platz sichern. Nur noch Barcelona könnte den Leader der Premier League überholen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Rieder nach über drei Jahren in der Königsklasse wieder erfolgreich

Beim 3:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen Slovan Bratislava erzielte der Schweizer Fabian Rieder das dritte Tor für die Stuttgarter. Er traf damit erstmals seit dem 8. Dezember 2021 in der Champions League. Damals schoss Rieder für YB das 1:1 gegen Manchester United.

Fabian Rieder schiebt zum 3:1 ein. Video: SRF

Durch den Sieg klettert Stuttgart bis mindestens heute Abend über den Strich und kann sich weiterhin gute Chancen auf die K.o-Phase ausrechenen. Am letzten Spieltag treffen die Schwaben zu Hause auf Paris Saint-Germain.

Traumvolley eines Innenverteidigers

Ryan Flamingo ist als Innenverteidiger normalerweise nicht für das Toreschiessen bei PSV Eindhoven zuständig. Gestern erzielte er bereits seinen zweiten Treffer in der laufenden Champions-League-Kampagne – und was für einer! Von ausserhalb des Strafraums haute Flamingo den Ball per Volley in die Maschen und sorgte so für das 3:0 gegen Roter Stern Belgrad.

Direkt nach der Halbzeit schrieb der Niederländer gleich nochmals Geschichte. Nachdem er als letzter Mann ein Foul beging, erhielt Flamingo die Rote Karte. Damit ist der 22-Jährige der erste Niederländer seit 2010 welcher in einem Spiel der Champions League ein Tor erzielt und vom Platz fliegt. Der letzte Oranje, der dieses «Kunststück» vollbrachte, war Rafael van der Vaart als Spieler der Tottenham Hotspur.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Zwar konnte Belgrad nach dem Platzverweis gegen Flamingo auf 2:3 verkürzen und machte das Spiel nochmals spannend, aber Eindhoven brachte die Führung über die Zeit. Somit ist für Roter Stern die K.o-Phase nicht mehr erreichbar. Ebenso ist Sturm Graz nach der 0:5-Klatsche gegen Atalanta Bergamo bereits ausgeschieden.

Die Spiele heute