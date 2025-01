Nuri Sahin muss beim BVB die Sachen packem. Bild: keystone

Kovac, ten Hag oder doch Fischer? Das sind die Kandidaten beim BVB

Heute Morgen hat Borussia Dortmund nach einer Niederlagenserie Nuri Sahin entlassen. Das Trainerkarussell dreht bereits seine Runden. Diese Namen kommen in Frage.

Obwohl erst heute Morgen die Entlassung von Nuri Sahin bestätigt wurde, gibt es schon seit Tagen mögliche Kandidaten als neuen Trainer bei Borussia Dortmund. Es schwirren viele Namen rund ums Westfalenstadion. Wir liefern die heissesten Namen.

Favoriten

Niko Kovac

Als grosser Favorit auf die freie Stelle beim BVB wird Niko Kovac gehandelt. Der ehemalige Trainer von Bayern München ist aktuell vereinslos und gemäss Bild traut ihm die Führung des BVB am ehesten zu, die Krise der Borussen zu beenden und den Verein doch noch in die Champions League zu führen. Scheinbar hat es zwischen Kovac und Dortmund schon ersten Kontakt gegeben.

Wird Niko Kovac neuer Trainer beim BVB? Bild: keystone

Die letzte Trainerstation von Kovac war der VfL Wolfsburg, bei den Wölfen wurde der Kroate in der letzten Saison entlassen.

Roger Schmidt

Auch mit Roger Schmidt wurde gemäss verschiedenen Quellen bereits Kontakt aufgenommen. Der Deutsche wurde im Sommer nach einem schlechten Saisonstart bei Benfica Lissabon entlassen und kassierte dafür eine Abfindung von ungefähr 8 Millionen Euro.

Im Sommer wurde Roger Schmidt bei Benfica Lissabon entlassen. Bild: keystone

Für Schmidt wäre es eine Rückkehr in die Bundesliga. Zwischen 2014 und 2017 stand Schmidt bei Bayer Leverkusen an der Seitenlinie. Bereits in der letzten Saison war Schmidt ein Kandidat bei Bayern, sagte damals aber ab, da er bei Benfica bleiben wollte.

Überraschungskandidaten

Urs Fischer

Kehrt der Schweizer zurück in die Bundesliga? Wie nach fast jeder Trainerentlassung kommt auch jetzt Urs Fischer als zukünftiger Trainer beim BVB in das Gespräch.

Urs Fischer führte Union Berlin von der 2. Bundesliga in die Champions League. Bild: keystone

Seit seinem Engagement bei Union Berlin hat Urs Fischer kein Team mehr übernommen und ist schon mehr als ein Jahr lang vereinslos. Bei Borussia Dortmund könnte Fischer mit völlig anderen Mitteln arbeiten wie damals bei Union, allerdings ist der Leistungsdruck auch viel grösser.

Es wäre vielleicht die einzige Chance für den Zürcher, eine so grosse Mannschaft wie Borussia Dortmund zu übernehmen.

Erik ten Hag

Auch dieser Name geistert in den letzten Wochen immer wieder durch den Ruhrpott. Erik ten Hag wurde im Herbst bei Manchester United entlassen und ist seither auch im Stadion von Borussia Dortmund gesichtet worden. Ebenfalls pflegt der Niederländer ein gutes Verhältnis zum BVB-Berater Matthias Sammer.

Erik ten Hag wurde im Herbst bei Manchester United entlassen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Allerdings wurde bereits von verschiedenen Quellen berichtet, dass ten Hag aktuell kein Interesse habe, bei den Borussen das Traineramt zu übernehmen.

Sebastian Hoeness

Bereits im Sommer bediente sich Dortmund beim VfB Stuttgart und verpflichtete Waldemar Anton und Serhou Guirassy. Durch die Entlassung von Sahin ist nun auch Trainer Sebastian Hoeness bei den Schwarz-Gelben im Gespräch. Der Coach der Schwaben wäre wahrscheinlich erst ab nächster Saison verfügbar, sein Vertrag enthält aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf bis acht Millionen Euro, die aber nur gezogen werden kann, wenn der übernehmende Verein auch fürs europäische Geschäft qualifiziert ist. Aktuell ist Dortmund auf keinem Platz, welcher zum Europa-Cup berechtigt.

Sebastian Hoeness ist der Erfolgstrainer vom VfB Suttgart. Bild: keystone

Hoeness ist allerdings auch bei Bayer Leverkusen ein Thema, falls Xabi Alonso den Verein im Sommer in Richtung Real Madrid verlassen sollte.

Unwahrscheinlich

Christian Streich

Über zwölf Jahre war Christian Streich als Trainer der ersten Mannschaft beim SC Freiburg angestellt, bevor er am Ende der letzten Saison die Freiburger verlassen hat.

Christian Streich verliess im Sommer den SC Freiburg. Bild: keystone

Ähnlich wie bei Urs Fischer würde Streich zum ersten Mal einen Klub in der Grösse von Borussia Dortmund übernehmen und könnte diese vielleicht einmalige Chance nutzen. Die Frage ist allerdings, ob sich der 59-Jährige das überhaupt antun möchte und ob er sich nach seinem langen Engagement überhaupt schon genug erholt hat.

Mike Tullberg

Vorübergehend übernimmt beim BVB nun der U19-Trainer Mike Tullberg. Mindestens für das Spiel gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag wird er an der Seitenlinie stehen.

Sollte die Formkurve mit dem 39-Jährigen nach oben zeigen und nicht direkt ein neuer Nachfolger gefunden werden, ist es durchaus eine Möglichkeit, dass Tullberg länger auf der Trainerbank der ersten Mannschaft sitzen wird.

Edin Terzic

Kommt es zur grossen Rückkehr von Edin Terzic? Im Sommer verliess Terzic den BVB bereits zum zweiten Mal. Der 42-Jährige verpasste 2023 nur knapp die Meisterschale und stand im letzten Frühling mit den Borussen im Champions-League-Finale.

Edin Terzic nach dem verlorenen Champions-League-Final. Bild: keystone

Eine Rückkehr von Terzic würde schon fast einer Sensation gleichkommen, aber nicht auszuschliessen, dass er ähnlich wie in der Saison 2020/2021 interimistisch bis Ende Saison bei Dortmund übernehmen könnte.