Bayern geht in Rotterdam unter +++ ManCity droht nach Pleite bei PSG das CL-Aus

Feyenoord Rotterdam – Bayern München 3:0

Es ist die Überraschung des Champions-League-Spieltags: Feyenoord Rotterdam setzt sich 3:0 gegen Bayern München durch. Santiago Gimenez traf erst nach einem schön vorgeführten Konter und dann kurz vor der Pause nach einem Foulpenalty. Raphaël Guerreiro, der gerade erst für den verletzten Alphonso Davies gekommen war, hatte sich im Strafraum ungeschickt angestellt und Calvin Stengs gelegt. In der Schlussphase sorgte Ayase Ueda für den Schlussstand.

Der Doppelpack von Santiago Gimenez. Video: SRF

Für die Bayern ist es nach den Niederlagen gegen Aston Villa und den FC Barcelona bereits die dritte Pleite in der Champions League. Mit der Pleite in Rotterdam vergibt das Team von Trainer Vincent Kompany ausserdem die Chance, die direkte Achtelfinal-Qualifikation in der eigenen Hand zu haben. Nun muss Bayern München am letzten Spieltag einerseits Slovan Bratislava schlagen und andererseits auf Schützenhilfe hoffen. In der K.o.-Phase ist der Bundesligist aber wie Feyenoord Rotterdam definitiv dabei.

Feyenoord Rotterdam - Bayern München 3:0 (2:0).

SR Letexier.

Tore: 21. Gimenez 1:0. 45. Gimenez (Penalty) 2:0. 89. Ueda 3:0.

Bemerkungen: Feyenoord Rotterdam ohne Lotomba (verletzt).

PSG – Manchester City 4:2

Was für ein Spiel haben sich die beiden Scheichklubs da im Parc des Princes geliefert! Zur Pause sah es noch überhaupt nicht nach Spektakel aus, doch das sollte sich in der zweiten Halbzeit ändern. Erst gelang Manchester City durch Jack Grealish und Erling Haaland ein Doppelschlag, dann konnte PSG dank Ousmane Dembélé und Bradley Barcola aber innert Kürze ausgleichen.

In der Schlussphase kippte das Spiel dann aber komplett. Bei einem Freistoss von Vitinha ging dessen portugiesischer Landsmann João Neves im Rücken der Defensive um Manuel Akanji komplett vergessen und konnte zum 3:2 einköpfen. Tief in der Nachspielzeit sorgte Gonçalo Ramos dann für die Entscheidung zugunsten von Paris Saint-Germain sorgen.

Im Duell der Scheichklubs jubeln am Ende die Pariser. Bild: keystone

Trotz der Niederlage in Paris hat Manchester City das Weiterkommen aber nach wie vor in den eigenen Händen. Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Brügge kann sich das Team von Pep Guardiola doch noch einen Platz unter den Top 24 sichern. Dies liegt unter anderem daran, dass sich PSG als 22. mit dem VfB Stuttgart, das auf Platz 24 liegt, duelliert.

Paris Saint-Germain - Manchester City 4:2 (0:0).

SR Marciniak.

Tore: 50. Grealish 0:1. 53. Haaland 0:2. 56. Dembélé 1:2. 60. Barcola 2:2. 78. João Neves 3:2. 93. Ramos 4:2.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Real Madrid – Salzburg 5:1

Nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen der Champions League rutschte Real Madrid in der Tabelle deutlich ab. Deshalb mussten gegen das bereits ausgeschiedene Salzburg dringend Punkte her. Und die sicherten sich die Königlichen auf souveränste Art und Weise.

Schon zur Pause führten die Gastgeber im Santiago Bernabeu dank eines Doppelpacks von Rodrygo 2:0. In der zweiten Halbzeit trafen mit Kylian Mbappé und Vinicius Junior auch noch die anderen beiden Stars des Angriffstrios. Somit steht das Team von Trainer Carlo Ancelotti definitiv in der K.o.-Phase der Champions League und kann im letzten Spiel in Brest gar noch die direkte Qualifikation für den Achtelfinal erreichen.

Real Madrid - Salzburg 5:1 (2:0).

SR Nyberg.

Tore: 23. Rodrygo 1:0. 34. Rodrygo 2:0. 48. Mbappé 3:0. 55. Vinícius Júnior 4:0. 77. Vinícius Júnior 5:0. 85. Bidstrup 5:1.

Bemerkungen: Salzburg ohne Okoh (nicht im Aufgebot).

Arsenal – Dinamo Zagreb 3:0

Die Gunners feierten einen ungefährdeten Sieg gegen Dinamo Zagreb. Schon in der 2. Minute brachte Declan Rice das Team von Trainer Mikel Arteta in Führung, im zweiten Abschnitt erhöhten Kai Havertz und Martin Ödegaard dann. Dank des Siegs stösst Arsenal auf Platz drei vor, Zagreb hat zumindest noch Aussenseiterchancen auf den Verbleib in der Königsklasse. Dazu müsste am letzten Spieltag aber ein Sieg gegen die AC Milan her.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Arsenal - Dinamo Zagreb 3:0 (1:0).

SR Siebert.

Tore: 2. Rice 1:0. 66. Havertz 2:0. 91. Ödegaard 3:0.

Sparta Prag – Inter Mailand 0:1

Punktgleich mit Arsenal steht Inter Mailand nach sieben der acht Spieltagen in der Ligaphase da. Dank des Tors von Lautaro Martinez in der zwölften Minute setzten sich die Nerazzurri gegen Sparta Prag durch und stehen damit auf Platz 4. Yann Sommer im Tor der Gäste blieb zum sechsten Mal in dieser Champions-League-Saison ohne Gegentor – einzig beim 0:1 in Leverkusen musste sich der 35-Jährige geschlagen geben.

Der Mann mit der weissen Weste: Yann Sommer blieb erneut ohne Gegentor. Bild: www.imago-images.de

Sparta Prag - Inter Mailand 0:1 (0:1).

SR Hernández.

Tor: 12. Martínez 0:1.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer.

AC Milan – Girona 1:0

Auch der zweite Mailänder Klub feierte einen knappen Sieg. Rafael Leão zeichnete im Spiel gegen Girona für den einzigen Treffer des Spiels verantwortlich. Die AC Milan stösst damit in die Top 8 vor und kann sich am nächsten Mittwoch in Zagreb einen Platz im Achtelfinal sichern.

AC Milan - Girona FC 1:0 (1:0).

SR Stieler.

Tor: 37. Leão 1:0.

Bemerkungen: AC Milan ohne Okafor (Ersatz).

Leipzig – Sporting 2:1

RB Leipzig holt im siebten Anlauf die ersten Punkte in der Ligaphase der Champions League. Der Bundesligist gewinnt zuhause gegen Sporting Lissabon 2:1. Yussuf Poulsen erzielte den Siegtreffer in der 78. Minute. Kurz zuvor hatte Sportings in der ersten Halbzeit geschonter Goalgetter Viktor Gyökeres den frühen Führungstreffer von Benjamin Sesko ausgeglichen.

Damit sind nur noch 2 der 36 Teams ohne Punkt: Slovan Bratislava, das am Dienstag gegen Stuttgart 1:3 verlor, und die Young Boys, die am Mittwochabend bei Celtic Glasgow zum siebten Mal als Verlierer vom Platz gingen.

Leipzig - Sporting Lissabon 2:1 (1:0).

SR Lukjancukas.

Tore: 19. Sesko 1:0. 75. Gyökeres 1:1. 78. Poulsen 2:1.

Donezk – Brest 2:0

Edimilson Fernandes verpasste es mit Stade Brest, einen grossen Schritt Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation zu machen. Die Bretonen, die es im letzten Spiel noch mit Real Madrid zu tun bekommen, unterlagen Schachtar Donezk in Gelsenkirchen 0:2 und stehen damit weiter bei 13 Punkten.

In einer Modellrechnung des Sportdaten-Anbieters Opta reichten 16 Punkte in 98 Prozent der Fälle für die direkten Achtelfinals, darunter nimmt die Quote rapide ab. Die Sechzehntelfinals sollten für Brest nicht mehr ins Wanken geraten. Für die Top 24 genügten bereits elf Punkte in 100 Prozent der Fälle.

Schachtar Donezk - Brest 2:0 (2:0).

SR Schärer.

Tore: 18. Kevin 1:0. 37. Sudakow (Penalty) 2:0.

Bemerkungen: Brest mit Fernandes (bis 85.).