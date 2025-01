Unglücksrabe Loris Benito verhindert mit seinem Eigentor den Punktgewinn von YB. Bild: keystone

Lange schnuppert YB im Celtic Park am 1. Punkt – dann trifft Benito ins eigene Tor

Die Young Boys verlieren auch das letzte Auswärtsspiel in der Champions League. Gegen Celtic Glasgow kassieren die lange tapferen Berner spät das Gegentor zum entscheidenden 0:1.

Viel fehlte nicht. Nur ein paar wenige Minuten, und die Young Boys hätten im siebten Anlauf ihren ersten Punkt in der neuen Champions League gewonnen. Doch am Ende war es gegen Celtic Glasgow wie immer in dieser verkorksten Europacup-Kampagne, und die Berner mussten nach einem späten Gegentor doch wieder als Verlierer vom Feld. Loris Benito konnte eine Hereingabe der Schotten bei seinem Rettungsversuch nur ins eigene Gehäuse ablenken.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Es war ein Dämpfer, der nicht wirklich zu diesem engagierten Vortrag des Schweizer Meisters passen mochte. Giorgio Contini hatte am Vortag gesagt, der Fokus dieses Ausflugs nach Schottland liege primär darin, weitere Erfahrungen zu sammeln, die dem Team dann in seiner weiteren Entwicklung weiterhelfen sollten. Der neue YB-Trainer weiss, dass es vermessen gewesen wäre, mit der Mannschaft irgendein Resultat oder gar einen Punktgewinn ins Auge zu fassen. Zu überfordert hatten sich die Berner dafür bisher in ihren sechs Auftritten auf höchstem europäischem Fussballparkett präsentiert. Und zu heimstark hatten die Schotten, welche die heimische Liga mit 13 Punkten Vorsprung vor dem Rivalen Rangers anführen, zuletzt agiert im Celtic Park. Denn die letzte Niederlage, welche Celtic im eigenen Stadion einstecken musste, datiert vom Dezember 2023.

Insofern schien alles andere als ein deutlicher Heimsieg der Schotten unwahrscheinlich. Und es hätte an diesem kühlen, aber trockenen Abend durchaus genau so kommen können. Denn Marvin Keller musste den Ball gleich dreimal aus dem Netz holen in der ersten Halbzeit. Doch der Schiedsrichter nahm sämtliche Treffer zurück, zweimal wegen eines Offsides, einmal wegen eines vorangegangenen Foulspiels.

Dreimal jubeln die Schotten vergebens. Video: SRF

Es war wohl das Quäntchen Glück, das den Young Boys in der Königsklasse bis anhin meist gefehlt hatte, das nun bei ihrem vorerst zweitletzten Auftritt in diesem Wettbewerb doch an ihrer Seite schien. Zumindest bis zu Benitos Ablenker. Denn je länger die Partie dauerte, desto mehr wagten sich die Young Boys in die Offensive. Neben Joel Monteiro und Silvere Ganvoula vergab vorab Darian Males zwei ausgezeichnete Möglichkeiten auf ein Tor.

Neben Fortuna konnte YB aber auch auf einen starken Keller zählen. Der zur Nummer 1 beförderte Zürcher lieferte einen weiteren Beweis dafür ab, dass der Entscheid Continis der richtige ist. Nicht nur beim vergebenen Penalty von Arne Engels vor der Halbzeit reagierte der 22-Jährige stark.

Marvin Keller pariert den schwach geschossenen Penalty. Video: SRF

In einer Woche im Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad geht es für YB nun darum, sich ehrenvoll von der grossen Bühne zu verabschieden. Mit einem Punktgewinn könnten sie vielleicht den schmachvollen letzten Platz in der Tabelle noch an Slovan Bratislava abgeben.

Celtic Glasgow - Young Boys 1:0 (0:0)

60'411 Zuschauer. SR Saggi.

Tor: 86. Benito (Eigentor) 1:0.

Celtic Glasgow: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor (69. Valle); Engels (69. Paulo Bernardo), McGregor, Hatate; Kühn (90. Scales), Furuhashi (75. Idah), Maeda.

Young Boys: Keller; Athekame (84. Blum), Camara, Benito, Hadjam; Niasse (84. Lauper), Lakomy; Males (64. Chaiwa), Ugrinic, Monteiro (72. Colley); Ganvoula (64. Itten).

Bemerkungen: 89. Rote Karte gegen Maeda (Tätlichkeit). 41. Keller hält Penalty von Engels. Verwarnungen: 20. Kühn, 45. Ganvoula, 47. Camara, 64. Ugrinic, 83. Benito. (nih/sda)

