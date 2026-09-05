Am Samstag kommt zum 18. Mal der Kilchberger Schwinget zur Austragung. Am Westufer des Zürichsees messen sich traditionell im 6-Jahres-Rhythmus die besten 60 Schwinger des Landes. An keinem anderen Fest ist die Dichte an Spitzenathleten annähernd so gross.



Vor fünf Jahren - das Fest musste aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden - gab es zum ersten Mal in der bald 100-jährigen Geschichte des Traditionsanlasses einen Dreifachsieg durch die Ostschweizer Samuel Giger und Damian Ott sowie den Berner Fabian Staudenmann. Alle drei gehören auch in diesem Jahr zu den Favoriten, zu denen sich auch Michael Moser, Werner Schlegel und Schwingerkönig Armon Orlik gesellen.



Alles andere als ein Triumph eines Berners oder Nordostschweizers wäre eine Überraschung. Am ehesten wird dies noch dem Nordwestschweizer Nick Alpiger zugetraut. Der Aargauer gewann in dieser Saison fünf Kranzfeste und damit eines weniger als Staudenmann, der als Topfavorit antritt. Das Anschwingen in Kilchberg startet um 8.30 Uhr. (riz/sda)