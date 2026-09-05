Michael Gwerder ist dem Sieg gegen Sinisha Lüscher mehrmals ganz nah und bringt seinen Gegner mehrmals auf den Boden, aber nicht auf den Rücken. Kurzzeitig muss der Kampf unterbrochen werden, weil Lüscher zu viel Sägemehl in den Mund bekommen hat. Schlussendlich gewinnt doch Lüscher und dies mit seinem ersten Angriff. Sehr ärgerlich für den Innerschweizer Gwerder.
Liveticker
Wir nähern uns den absoluten Spitzenpaarungen – wer siegt heute beim Kilchberger?
Schicke uns deinen Input
Lüscher mit einem umkämpften Sieg
Strebel legt Collaud auf den Rücken
Nach Lario Kramer verliert gleich der nächste Südwestschweizer auf dem TV-Platz. Romain Collaud, welcher in dieser Saison auch schon gegen Michael Moser gewinnen konnte, wird von Joel Strebel besiegt.
Die Innerschweizer jubeln dank Bieri
Marcel Bieri startet mit einem 10i in das heutige Fest. Mit einem Fussstich bringt er seinen Gegner Lario Kramer auf den Boden.
Die Polizei gönnt sich einen Schnupf
Die Polizei ist auch beim Kilchberger Schwinget dabei, aber aktuell scheint zum Glück nicht viel los zu sein. Da hat man auch Zeit für einen Schnupf. Pris!
Zaugg und Schwyzer starten mit einem Gestellten
Beim Kampf zwischen Samuel Schwyzer und Lars Zaugg treffen zwei Nicht-Eidgenossen aufeinander. Zaugg startet aktiv, aber mal wieder zeigt es sich, dass es sehr schwierig ist, Schwyzer auf den Rücken zu bringen. Beide müssen sich bei ihrem ersten Kilchberger Schwinget zum Auftakt mit einem Gestellten begnügen.
Ledermann gewinnt einen intensiven Kampf
Lars Voggensperger startet mit einem starken Auftritt gegen Michael Ledermann und verpasst den Sieg in den ersten Sekunden nur knapp. Nach drei Minuten setzt Ledermann zu einem Angriff an und wird danach fast ausgekontert, aber niemand landet mit den Schultern im Sägemehl. Es bleibt ein attraktiver Kampf und mehrmals duellieren sie sich auf dem Boden. Zwei Minuten vor dem Ende setzt dann der Berner Ledermann zum entscheidenden Angriff an und sichert sich mit einem Brienzer den Sieg. Langsam nähern wir uns den absoluten Spitzenpaarungen.
Der nächste Gestellte
Andreas Döbeli traf in seiner Karriere bisher sechsmal auf Domenic Schneider - konnte aber noch nie gewinnen. Dies ändert sich auch im siebten Aufeinandertreffen nicht. Schneider ist dem Sieg zwar näher und bringt den Nordwestschweizer auch auf den Boden, aber Schneider kann ihn nicht auf den Rücken bringen. Zum zweiten Mal endet ein Kampf zwischen Döbeli und Schneider ohne Sieger.
Der Regen kommt
Jetzt werden die Pelerinen ausgepackt. Während des Kampfs zwischen Andreas Döbeli und Domenic Schneider beginnt es zu regnen. Die meisten Zuschauer scheinen vorbereitet zu sein.
Schöne Bilder vom Kilchberger
Zum ersten Mal endet heute ein Kampf ohne Sieger
Es geht wie gewohnt direkt weiter. Der Nordwestschweizer Marius Frank trifft auf Bernhard Kämpf aus dem Berner Verband. Die ersten Minuten verlaufen ohne grosse Angriffe. Dies bleibt auch bis zum Ende so und der Kampf endet nach sieben Minuten mit einem Gestellten. Beide müssen sich mit 8,75 Punkten zufriedengeben.
Lang gewinnt den ersten Kampf auf dem TV-Platz
Der erste Kampf endet mit einem Sieg von Sven Lang. Mit einem explosiven Kurzzug sichert sich der Innerschweizer das «Zehni». Ein guter Start für den Eidgenossen. Für die Nordostschweizer startet das Fest mit einer Niederlage.
«Manne, id Hose!»
Die berühmte Aufforderung für die Schwinger! Die ersten müssen bereits jetzt in die Zwilchhosen steigen und für die ersten Duelle ins Sägemehl. Die Spitzenleute haben noch etwas Zeit, um sich auf ihren ersten Kampf vorzubereiten. Gleich zu Beginn trifft auf dem Fernsehplatz Jonas Bachmann auf Sven Lang.
Erstes Mal Gänsehaut beim Kilchberger
Die gesamte Arena singt zusammen die Nationalhymne. Was für eine Stimmung bereits und sorgt wohl auch bei einigen Schwingern bereits früh für Gänsehaut. Bald beginnt das grosse Fest.
Alle Teilverbände haben den Platz betreten
Die 60 Schwinger stehen nun auf dem Platz und bevor der Wettkampf startet geht es weiter mit einer Begrüssungsrede von ESV-Obmann Guido Sturny. Er wünscht allen Schwingern einen erfolgreichen Tag und hofft, dass alle Sportler ihre Resultate erreichen.
Der Einmarsch beginnt
Die verschiedenen Schwingverbände marschieren in die Arena. Als Erstes kommen die Innerschweizer, gefolgt von den Nordostschweizern, zu denen auch der amtierende Schwingerkönig Armon Orlik gehört.
Das Wetter spielt mit
Auf dem Kilchberg wird auch das Wetter bereit sein. Durch den Tag durch werden Temperaturen bis zu 25 Grad erwartet. Während am Morgen die Sonne noch ein wenig durch die Wolken verdeckt sein wird, soll das Wetter am Nachmittag gemäss SRF Meteo besser werden. Die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr klein. Hoffen wir, dass die Prognosen so zutreffen werden.
Der Höhepunkt der Schwingsaison
Am Samstag kommt zum 18. Mal der Kilchberger Schwinget zur Austragung. Am Westufer des Zürichsees messen sich traditionell im 6-Jahres-Rhythmus die besten 60 Schwinger des Landes. An keinem anderen Fest ist die Dichte an Spitzenathleten annähernd so gross.
Vor fünf Jahren - das Fest musste aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden - gab es zum ersten Mal in der bald 100-jährigen Geschichte des Traditionsanlasses einen Dreifachsieg durch die Ostschweizer Samuel Giger und Damian Ott sowie den Berner Fabian Staudenmann. Alle drei gehören auch in diesem Jahr zu den Favoriten, zu denen sich auch Michael Moser, Werner Schlegel und Schwingerkönig Armon Orlik gesellen.
Alles andere als ein Triumph eines Berners oder Nordostschweizers wäre eine Überraschung. Am ehesten wird dies noch dem Nordwestschweizer Nick Alpiger zugetraut. Der Aargauer gewann in dieser Saison fünf Kranzfeste und damit eines weniger als Staudenmann, der als Topfavorit antritt. Das Anschwingen in Kilchberg startet um 8.30 Uhr. (riz/sda)
Vor fünf Jahren - das Fest musste aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden - gab es zum ersten Mal in der bald 100-jährigen Geschichte des Traditionsanlasses einen Dreifachsieg durch die Ostschweizer Samuel Giger und Damian Ott sowie den Berner Fabian Staudenmann. Alle drei gehören auch in diesem Jahr zu den Favoriten, zu denen sich auch Michael Moser, Werner Schlegel und Schwingerkönig Armon Orlik gesellen.
Alles andere als ein Triumph eines Berners oder Nordostschweizers wäre eine Überraschung. Am ehesten wird dies noch dem Nordwestschweizer Nick Alpiger zugetraut. Der Aargauer gewann in dieser Saison fünf Kranzfeste und damit eines weniger als Staudenmann, der als Topfavorit antritt. Das Anschwingen in Kilchberg startet um 8.30 Uhr. (riz/sda)
Die Spitzenpaarungen im 1. Gang
Armon Orlik (NOSV) - Fabian Staudenmann (BKSV).
Michael Moser (BKSV) - Werner Schlegel (NOSV).
Nick Alpiger (NWSV) - Adrian Walther (BKSV).
Matthias Aeschbacher (BKSV) - Samuel Giger (NOSV).
Matthieu Burger (BKSV) - Marc Lustenberger (ISV).
Lukas Bissig (ISV) - Damian Ott (NOSV).
Michael Gwerder (ISV) - Sinisha Lüscher (NWSV).
Romain Collaud (SWSV) - Joel Strebel (NWSV).
Marcel Bieri (ISV) - Lario Kramer (SWSV).
Samuel Schwyzer (ISV) - Lars Zaugg (BKSV).
BKSV = Berner Kantonalverband. ISV = Innerschweizer Verband. NOSV = Nordostschweizer Verband. NWSV = Nordwestschweizer Verband.
Michael Moser (BKSV) - Werner Schlegel (NOSV).
Nick Alpiger (NWSV) - Adrian Walther (BKSV).
Matthias Aeschbacher (BKSV) - Samuel Giger (NOSV).
Matthieu Burger (BKSV) - Marc Lustenberger (ISV).
Lukas Bissig (ISV) - Damian Ott (NOSV).
Michael Gwerder (ISV) - Sinisha Lüscher (NWSV).
Romain Collaud (SWSV) - Joel Strebel (NWSV).
Marcel Bieri (ISV) - Lario Kramer (SWSV).
Samuel Schwyzer (ISV) - Lars Zaugg (BKSV).
BKSV = Berner Kantonalverband. ISV = Innerschweizer Verband. NOSV = Nordostschweizer Verband. NWSV = Nordwestschweizer Verband.
Herzlich Willkommen
Heute steht mit dem Kilchberger Schwinget das grosse Highlight des Jahres im Schwingsport an. Wir tickern für dich live, damit du nichts verpasst.
- Heute findet mit dem Kilchberger Schwinget das wichtigste Schwingfest des Jahres statt. In sechs Gängen kämpfen die 60 besten Schwinger des Landes um den Sieg. Kränze gibt es am Kilchberger keinen.
- Der grosse Favorit ist der Berner Fabian Staudenmann, welcher bereits vor fünf Jahren einer der Sieger war mit Samuel Giger und Damian Ott.
- Es läuft auf ein Duell zwischen dem Berner und dem Nordostschweizerischen Verband hinaus. Neben Staudenmann hat auch der junge Michael Moser bei den Bernern grosse Siegeschancen.
- Der NOS-Verband wird derweil vom amtierenden Schwingerkönig Armon Orlik und den letztjährigen ESAF-Schlussgängern Samuel Giger und Werner Schlegel angeführt. Nur Aussenseiterchancen haben die Innerschweizer und die Nordwestschweizer.
- Mit watson bist den ganzen Tag im Ticker dabei und verpasst keinen Gang.