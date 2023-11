Europa League live: Servette – Sheriff Tiraspol – das Spiel im Ticker

Liveticker

Jetzt geht es gegen den direkten Konkurrenten um Platz 3 – siegt Servette gegen Sheriff?

Aus den ersten drei Spielen in der Europa League holte der FC Servette nur einen Punkt. Nun geht es zwei Wochen nach dem 1:1 in Tiraspol erneut gegen den Klub aus Moldau. Gegen Sheriff täte den Genfern im Kampf um Platz 3 sehr gut, denn nur dann könnte man den direkten Konkurrenten um diesen Platz etwas abschütteln. Für die Drittplatzierten der Europa League geht es nämlich in die Zwischenrunde der Conference League, die Gruppenletzten scheiden aus dem Europacup aus.

Gleichzeitig könnte Servette so möglicherweise den Rückstand auf Slavia Prag, das die AS Roma empfängt, verkürzen. Damit würde das Team von René Weiler die Chancen aufs Weiterkommen in der Europa League wahren. Für Trainer Weiler gilt aber vor allem Platz 3, wie er vor dem 4. Gruppenspiel erzählte: «Als ich die Auslosung gesehen habe, habe ich schnell verstanden, dass unser Ziel der 3. Platz ist. Ich wollte nicht den Träumer spielen. Roma und Slavia Prag sind qualitativ stärker. Ihr Journalisten denkt grösser als ich, ich ziehe es vor, bescheidener zu sein.»

