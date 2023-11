Der FC Lugano verliert wie schon vor zwei Wochen gegen die Belgier um Igor Thiago. Bild: keystone

Penalty und unglücklich abgefälschter Freistoss – Lugano unterliegt Brügge erneut

In der 4. Runde der Conference League bezieht Lugano auswärts in Brügge die zweite Niederlage. Nach dem 0:2 geraten die Tessiner im Kampf ums Weiterkommen ins Hintertreffen.

Mehr «Sport»

Die entscheidenden Treffer für die Belgier fielen nach Standardsituationen. Den Führungstreffer markierte der brasilianische Stürmer Igor Thiago nach einer guten Spielstunde aus elf Metern. Der Penaltyentscheid des Unparteiischen nach einem leichten Rempler von Mohamed Mahmoud war hart – dennoch griff der Videoschiedsrichter nicht ein. Das 2:0 fiel in der Nachspielzeit durch Captain Hans Vanaken, dessen Freistoss unhaltbar für Goalie Amir Saipi abgelenkt wurde.

Keine erneute Wende

Erst nach dem Führungstreffer des 18-fachen belgischen Meisters intensivierten die Gäste ihre Offensivbemühungen. Bis dahin hatte sich das Team von Mattia Croci-Torti vornehmlich auf die Defensivarbeit konzentriert. Anders als in Istanbul, wo man gegen Besiktas in den Schlussminuten aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht hatte, fehlte den Luganesi in Belgien in Abwesenheit von mehreren Offensivkräften jedoch die nötige Durchschlagskraft.

Brügge vergab in Person des eingewechselten Ferran Jutgla in der Schlussphase einen noch höheren Sieg. Der Katalane sündigte gleich mehrfach im Abschluss und vergab in der 86. Minute gar einen von ihm selbst herausgeholten Penalty.

Lugano in Norwegen unter Zugzwang

In der Gruppe D belegen die Bianconeri zwei Runden vor Schluss den 3. Platz, sechs Punkte hinter Brügge, das mit einem Bein in der K.o.-Runde steht und deren drei hinter Bodö/Glimt. Die Norweger setzten sich im anderen Spiel überraschend mit 2:1 bei Besiktas Istanbul durch.

In drei Wochen kommt es im hohen Norden zur wohl vorentscheidenden Partie um Platz 2. Für Lugano heisst es dann: Verlieren verboten. Ansonsten ist das Europacup-Abenteuer für die Tessiner bereits vorzeitig zu Ende.

FC Brügge - Lugano 2:0 (0:0)

SR Bognar (HUN).

Tore: 62. Thiago (Penalty) 1:0. 96. Vanaken 2:0.

FC Brügge: Mignolet; Ordonez, Mechele, De Cuyper; Skov Olsen (46. Jutgla), Vetlesen (89. Balanta), Zinckernagel (93. Skoras), Onyedika, Buchanan (89. Odoi); Vanaken, Thiago (77. Meijer).

Lugano: Saipi; Arigoni, Mai, Hajrizi (71. Macek), Hajdari; Mahmoud (71. Babic), Sabbatini, Bislimi (El Wafi); Steffen, Cimignani, Marques (Espinoza).

Bemerkungen: Lugano ohne Aliseda, Mahou, Osigwe und Valenzuela (alle verletzt). 85. Jutgla verschiesst Penalty.

Verwarnungen: 41. Hajdari. 43. Mahmoud. 47. Thiago. 64. Vanaken. 66. Steffen. 74. Sabbatini. 95. El Wafi.

(nih/sda)