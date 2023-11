Überraschung in der Europa League: Toulouse bezwingt den FC Liverpool. Bild: keystone

Liverpool patzt in Toulouse + Rieder trifft erstmals für Rennes + Xhakas Leverkusen weiter

Vincent Sierro und Toulouse feiern eine grosse Überraschung gegen den FC Liverpool, während Granit Xhaka und Leverkusen erneut siegen und damit als Gruppensieger feststehen.

Mehr «Sport»

Europa League

» Alle Resultate in der Übersicht

Servette – Sheriff Tiraspol 2:1

Slavia Prag – AS Roma 2:0

Das Resultat aus dem Parallelspiel der Gruppe D dürfte den Genfern nicht besonders gefallen haben. Da Slavia Prag den vorherigen Leader AS Roma schlägt und selbst die Tabellenführung übernimmt, rückt ein Weiterkommen in der Europa League für Servette in weite Ferne. Denn sowohl die Tschechen als auch das Team von José Mourinho stehen nun bei neun Punkten und haben damit fünf Zähler Vorsprung auf die Schweizer.

Beide Tore fielen nach der Pause, Vaclav Jurecka und Lukas Masopust schossen die Gastgeber zum 2:0-Sieg. Vor zwei Wochen hatten die Italiener im eigenen Stadion mit demselben Resultat gewonnen. Für die Roma waren es die ersten Punktverluste in der laufenden Europa-League-Saison.

Dank des Erfolgs gegen Rom übernimmt Slavia Prag die Tabellenführung. Bild: keystone

Slavia Prag - AS Roma 2:0 (0:0).

SR Letexier (FRA).

Tore: 50. Jurecka 1:0. 74. Masopust 2:0.

Ajax Amsterdam – Brighton 0:2

Nachdem es den Negativlauf in der Liga mit zwei Siegen in Folge unter dem neuen Trainer John van 't Schip stoppen konnte, musste sich Ajax Amsterdam in der Europa League wie schon am letzten Spieltag gegen Brighton geschlagen geben. Die Niederländer unterlagen wegen Toren von Ansu Fati und Simon Adingra.

Karabach Agdam – Leverkusen 0:1

Granit Xhaka hat die Achtelfinal-Qualifikation mit Bayer Leverkusen bereits eingetütet. Der formstarke Leader der Bundesliga fuhr in Baku gegen Karabach Agdam dank eines verwandelten Handspenaltys von Victor Boniface in der 94. Minute den vierten Sieg im vierten Spiel ein und steht damit schon jetzt als Gruppensieger fest.

Granit Xhaka (2. v. r.) und Leverkusen stehen bereits als Gruppensieger fest. Bild: keystone

Karabach Agdam - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0).

SR Pawson (ENG).

Tor: 94. Boniface (Penalty) 0:1.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Rennes – Panathinaikos Athen 3:1

Fabian Rieder erzielt in der Europa League im zehnten Pflichtspiel für Stade Rennes seinen ersten Treffer. Rieder markierte beim 3:1-Heimsieg gegen Panathinaikos Athen in der 4. Runde der Europa League den Führungstreffer für sein Team. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der die Young Boys nach der erfolgreichen Champions-League-Qualifikation Richtung Frankreich verlassen hat, trat in der 9. Minute einen vermeintlich harmlosen, ungenügend platzierten Freistoss, der dem gegnerischen Goalie durch Arme und Beine flutschte.

Den Sieg, mit dem sich Rennes frühzeitig das Ticket für die K.o.-Phase sicherte, stellten die Joker Ibrahim Salah und Ludovic Blas mit einem Doppelschlag kurz nach Rieders Auswechslung in der 62. Minute sicher.

Rieders Tor zum 1:0. Video: streamja

Rennes - Panathinaikos Athen 3:1 (1:1).

SR Collum (SCO).

Tore: 9. Rieder 1:0. 34. Ioannidis (Penalty) 1:1. 65. Salah 2:1. 70. Blas (Penalty) 3:1.

Bemerkungen: Rennes mit Rieder (bis 62.). 33. Rote Karte gegen Belocian (Rennes).

Toulouse – Liverpool 3:2

Grund zum Jubeln hatte auch Vincent Sierro. Der ehemalige Teamkollege von Rieder bei den Young Boys, der im jungen Ensemble des FC Toulouse inzwischen die Captainbinde trägt, feierte gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen FC Liverpool einen 3:2-Heimsieg. Mit dem überraschenden Erfolg festigten die Südfranzosen den 2. Platz und verhinderten, dass sich der englische Champions-League-Sieger von 2019 drei Runden vor Abschluss der Gruppenphase für die K.o.-Phase qualifizierte.

Liverpools vermeintlicher Ausgleich in der Nachspielzeit wurde aberkannt. Video: streamja

Toulouse - Liverpool 3:2 (1:0).

SR Kabakov (BUL).

Tore: 36. Donnum 1:0. 58. Dallinga 2:0. 74. Casseres (Eigentor) 2:1. 76. Magri 3:1. 89. Jota 3:2.

Bemerkungen: Toulouse mit Sierro (Vorlage zum 2:0).

Conference League

» Alle Resultate in der Übersicht

Brügge – Lugano

Besiktas – Bodö/Glimt 1:2

Besiktas Istanbul unterliegt in der Conference League zum dritten Mal in Serie. Nach dem 1:2 gegen Bodö/Glimt haben die Türken kaum noch Chancen auf ein Weiterkommen, für die Norweger traf Faris Moumbagna doppelt.

HJK Helsinki – Eintracht Frankfurt 0:1

Trotz deutlicher Überlegenheit musste Eintracht Frankfurt in der finnischen Hauptstadt nicht nur aufgrund des Wetters zittern. Bei Temperaturen nahe der Null-Grad-Marke und Regen setzte sich der Bundesligist dank eines Tors von Fares Chaibi in der 31. Minute gegen HJK Helsinki knapp mit 1:0 durch.

(nih/sda)