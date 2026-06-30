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Niederlande – Marokko – WM 2026 live in Ticker und Stream

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Weiter geht's in Monterrey – fällt zwischen der Niederlande und Marokko bald ein 1. Tor?

30.06.2026, 02:4230.06.2026, 04:08
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Es ist einer der grossen Leckerbissen im WM-Sechzehntelfinal: Die Niederlande bekommt es mit Marokko zu tun. Der EM-Halbfinalist von 2024 trifft auf den WM-Vierten von 2022. Es ist schwierig vorherzusagen, welches Team sich hier durchsetzt. Die Gruppenphase beendeten beide mit sieben Punkten. Oranje als Erster vor Japan, Schweden und Tunesien, Marokko als Zweiter hinter Brasilien und vor Schottland und Haiiti. Für Spannung ist bei der Partie im mexikanischen Monterrey also gesorgt.

Das Spiel kannst du hier ab 3 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen.

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