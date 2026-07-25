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Beide Teams mit kleinen Chancen – Basel wird von Servette gefordert
- Nur sechs Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft beginnt bereits wieder die neue Saison in der Super League. Dabei kommt es gleich zum Auftakt am Samstag zu drei interessanten Begegnungen.
- Die Saison wird in der Westschweiz um 18.00 Uhr mit den Begegnungen Servette – Basel und Lausanne-Sport – Grasshoppers eröffnet. Die Basler möchten nach einer enttäuschenden letzten Saison eine Reaktion zeigen und gleich mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit starten.
- Im ersten Abendspiel der Saison gastiert der Sensationsmeister aus Thun ab 20.30 Uhr in Luzern. (riz/sda)