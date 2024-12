Ski live: Super-G in Bormio mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Caviezel stürzt im Super-G von Bormio – das Rennen ist aktuell unterbrochen

Die Startliste

2 Daniel Hemetsberger

3 Stefan Babinsky

4 Fredrik Moeller

5 Cameron Alexander

6 Vincent Kriechmayr

7 Stefan Rogentin

8 James Crawford

9 Nils Allegre

10 Marco Odermatt

11 Mattia Casse

12 Jared Goldberg

13 Alexis Pinturault

14 Jeffrey Read

15 Dominik Paris

16 Franjo von Allmen

17 Adrian Sejersted

18 River Radamus

19 Ryan Cochran-Siegle

20 Justin Murisier

Die weiteren Schweizer:

26 Lars Rösti

27 Alexis Monney

46 Marco Kohler​

Am Samstag gab es einen überraschenden Doppelsieg für die Schweiz – wenn es auch der dritte in der dritten Abfahrt der Saison war. Doch damit, dass mit Premierensieger Alexis Monney und Franjo von Allmen ein 24- und ein 23-Jähriger die Plätze 1 und 2 belegen würden, war in Bormio kaum zu rechnen. Weltcup-Dominator Marco Odermatt stand nach seiner Schrecksekunde und dem Öffnen des Airbags während der Fahrt für einmal neben dem Podest.

Der Fünfte von gestern bekommt heute aber die nächste Chance. Im Super-G ist er erst recht Favorit auf den Sieg, doch auch mit den anderen Schweizern ist zu rechnen.

Ob erneut ein Swiss-Ski-Fahrer zuoberst auf dem Podest steht, verfolgst du hier ab 11.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.