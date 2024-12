Die Schweizer Nationalhymne kann er wohl längst auswendig: Marco Odermatt bei der Siegerehrung am Sonntag. Bild: keystone

Weltcupsiege im Altersvergleich – Odermatt hat nur noch Stenmark vor sich



Mit seinem 41. Weltcupsieg hat Marco Odermatt einen Meilenstein erreicht. Denn nun ist er vor Pirmin Zurbriggen der Schweizer Mann mit den meisten Erfolgen im Ski-Weltcup. Wo steht er im internationalen Vergleich?

100 Weltcupsiege hat noch niemand erreicht, keine Frau und kein Mann. Mikaela Shiffrin war kürzlich drauf und dran, diese Marke zu erreichen, doch mit dem Jubiläumssieg vor Augen schied die Amerikanerin aus. Seither fehlt Shiffrin wegen einer Verletzung.

Shiffrin war 17 Jahre jung, als sie ihr erstes Weltcuprennen gewann. Der Walliser Pirmin Zurbriggen stand kurz vor seinem 19. Geburtstag erstmals zuoberst auf dem Podest, Marco Odermatt musste dazu 22 Jahre alt werden.

Wer hat in welchem Alter seine Erfolge errungen? Unser «Balken-Rennen» zeigt dir beim Drücken des Play-Buttons, wann die erfolgreichsten Athletinnen und Athleten in der Geschichte des Ski-Weltcups (jene mit 40 Siegen und mehr) ihre Erfolge eingefahren haben:

Bei den Männern war in Odermatts aktuellem Alter nur ein Fahrer noch erfolgreicher: Ingemar Stenmark. Der schwedische Slalom- und Riesenslalom-Spezialist hatte zum Zeitpunkt von Odermatts 41 Weltcupsiegen schon 72 auf dem Konto. Erfolgreicher waren in diesem Alter auch Mikaela Shiffrin (74), Annemarie Moser-Pröll (62) und Lindsey Vonn (48).

Zurbriggens früher Rücktritt

Noch hat Pirmin Zurbriggen in Sachen Erfolgen (WM-Titel, WM-Medaillen und Gesamtweltcups) im Schweizer Männer-Ranking knapp die Nase vorn. Beim Superstar der 1980er-Jahre wird immer die Frage sein, was er noch alles hätte erreichen können, wäre er nicht schon 1990 mit 27 Jahren zurückgetreten. Zurbriggen war zu jenem Zeitpunkt genau so alt wie Odermatt heute.

Pirmin Zurbriggen strahlt mit Gold für den Olympiasieg 1988 in der Abfahrt. bild: imago-images.de

Körperlich war er voll im Saft, er hatte gerade zum vierten Mal den Gesamtweltcup gewonnen, als er aufhörte. Aber geistig war Zurbriggen ausgebrannt, wie er sagt. Der Hype um ihn war enorm, denn der Skisport hatte noch einen viel höheren Stellenwert in der Gesellschaft und Pirmin Zurbriggen war der König im Land. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität habe man ihm jeden Tag zwischen 1000 und 1500 Autogrammkarten zum Unterschreiben hingehalten, erzählte er kürzlich.



Odermatts nächste Ziele

Bei Marco Odermatt gibt es keine Anzeichen dafür, dass er ein baldiges Karriereende ins Auge fasst. Er dominiert den Ski-Weltcup – mit Ausnahme des Slaloms – seit Jahren und er ist auch in diesem Winter der Mann, den es im Kampf um den Gesamtweltcup zu schlagen gilt. Ausser einem Abfahrtssieg in Kitzbühel hat er eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Odi könnte sich in diesem Winter ein Fernduell mit Lara Gut-Behrami liefern, die bei 45 Weltcupsiegen steht. Dann hätte der Nidwaldner nur noch eine Person mit Schweizer Pass vor sich in der ewigen Bestenliste: Vreni Schneider mit 55 Weltcupsiegen.

Ob Marco Odermatt dereinst auch die historischen Marken von Mikaela Shiffrin (99 Siege), Ingemar Stenmark (86) oder Marcel Hirscher (67) ins Visier nehmen kann, steht in den Sternen. Prognosen ergeben in einem Sport, in dem die Protagonisten so oft und häufig auch gravierend verletzt sind, wenig Sinn. Aber so viel sei erlaubt: Bleibt Odermatt gesund, wird er sich auf den Bestenlisten langsam, aber stetig weiter nach vorne arbeiten.