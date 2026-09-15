Liveticker
Ab in die neue Saison! Der ZSC empfängt Bern zum National-League-Auftakt
Das Wichtigste in Kürze:
- Mit einer Vollrunde startet am Dienstagabend die neue Eishockey-Saison.
- Der HC Fribourg-Gottéron, der im Frühling erstmals Meister wurde, startet auswärts im Seeland gegen den EHC Biel. Der HC Davos, letzte Saison die überlegene Nummer 1 der Qualifikation, eröffnet die Saison mit einem Heimspiel gegen Langnau.
- Zu einem Spitzenspiel kommt es in Zürich: Die ZSC Lions empfangen den SC Bern. Beide Teams steigen mit hohen Erwartungen und neuen Trainern in die Saison. Die weiteren Partien der Startrunde sind Ajoie – Ambri-Piotta, Rapperswil-Jona – Kloten, Lausanne – Zug und Lugano – Servette.
- Hier gibt es alle Spiele im Liveticker. (abu/sda)
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Für alle, die den Kick suchen
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.