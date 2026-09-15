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ZSC Lions vs. SC Bern – der National-League-Auftakt im Liveticker

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Ab in die neue Saison! Der ZSC empfängt Bern zum National-League-Auftakt

15.09.2026, 18:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • Mit einer Vollrunde startet am Dienstagabend die neue Eishockey-Saison.
  • Der HC Fribourg-Gottéron, der im Frühling erstmals Meister wurde, startet auswärts im Seeland gegen den EHC Biel. Der HC Davos, letzte Saison die überlegene Nummer 1 der Qualifikation, eröffnet die Saison mit einem Heimspiel gegen Langnau.
  • Zu einem Spitzenspiel kommt es in Zürich: Die ZSC Lions empfangen den SC Bern. Beide Teams steigen mit hohen Erwartungen und neuen Trainern in die Saison. Die weiteren Partien der Startrunde sind Ajoie – Ambri-Piotta, Rapperswil-Jona – Kloten, Lausanne – Zug und Lugano – Servette.
  • Hier gibt es alle Spiele im Liveticker. (abu/sda)
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Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

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