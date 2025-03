NL-Playoffs live: ZSC Lions – Kloten und SCL Tigers – Lausanne im Ticker

Liveticker

Kloten nutzt frühe Strafe gegen ZSC nicht – Langnau will Serie gegen Lausanne ausgleichen

Die ZSC Lions können sich am Mittwochabend als erste Mannschaft für die Playoff-Halbfinals qualifizieren. Der Schweizer Meister tritt ab 20.00 Uhr beim EHC Kloten an. Um nochmals in die Serie zu finden, müssen die Klotener ihre Torflaute überwinden. In den letzten acht Dritteln blieb der Aussenseiter ohne Treffer.

In der ebenfalls am Mittwochabend fortgeführten Viertelfinal-Serie zwischen den SCL Tigers und Lausanne streben die Langnauer daheim den 2:2-Ausgleich an. In den Abstiegs-Playoffs empfängt Lugano Ajoie zum dritten Duell. Die ersten zwei gingen an die Jurassier.

Alle Spiele verfolgst du hier im Liveticker.