Doppeltorschütze Suter und die Vancouver Canucks schiessen Niederreiters Jets ab

Für Suter waren es die Saisontore Nummer 19 und 20. Als vierter Schweizer in dieser Saison nach Nico Hischier, Kevin Fiala und Timo Meier und erstmals überhaupt in der NHL knackte er die 20-Tore-Marke. Niederreiter erlebte keinen guten Abend. Der Bündner verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz.

Nach drei Siegen in Serie setzte es für die Winnipeg Jets eine deutliche Niederlage ab. Das Team von Nino Niederreiter unterlag in Vancouver 2:6, wobei Pius Suter für die Canucks als Doppeltorschütze glänzte. Für Vancouver war es ein wichtiger Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze, Winnipeg bleibt mit 98 Punkten auch nach der Niederlage klarer Spitzenreiter im Westen.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Plötzlich scheint YB wieder wie der logische Meister

Abgesehen vom schwachen Saisonstart ist YB nach Punkten der beste Klub der Super League – und nach dem Sieg in Basel ist das Team von Trainer Giorgio Contini wieder an der Spitzengruppe dran. Damit ist der siebte Meistertitel in acht Jahren wieder in Reichweite.

Der FC Basel machte sich selbst und eigentlich auch den restlichen Teams, die sich im Schneckenrennen um den Meistertitel befinden, keinen Gefallen. Mit einem Sieg oder wenigstens einem Unentschieden am Sonntagnachmittag gegen YB hätte der FCB die Berner auf Distanz halten können und selbst an die Tabellenspitze springen oder den Rückstand auf Leader Servette zumindest halbieren. Doch es kam anders.