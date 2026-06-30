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Frankreich – Schweden: Favorit gefordert – können die Skandinavier überraschen?

30.06.2026, 22:00

Nach Kanada will am Dienstag an der Fussball-WM mit Mexiko ein zweiter Co-Gastgeber in die Achtelfinals einziehen. Die Mexikaner bekommen es in der Nacht auf Mittwoch (3.00 Uhr) in Mexico City mit Ecuador zu tun und vertrauen vor allem auf ihre Heimstärke im Aztekenstadion. An Weltmeisterschaften sind sie dort noch ungeschlagen, von sieben Spielen gewannen sie sechs.

Vor Mexiko ist im Finalstadion in East Rutherford Titelfavorit Frankreich gegen Schweden gefordert (Dienstag, 23.00 Uhr). Bereits um 19.00 Uhr duellieren sich in Arlington Norwegen und die Elfenbeinküste. (car/sda)

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