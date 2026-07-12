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WM 2026: Schweiz trifft im Viertelfinal auf Argentinien – im Liveticker

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Vargas erneut nur auf der Bank: So sieht die Nati-Aufstellung angeblich aus

12.07.2026, 01:0012.07.2026, 01:32

Die Schweiz spielt gegen Argentinien darum, erstmals in ihrer Geschichte in einen WM-Halbfinal einzuziehen. Dabei muss die Nati aber erneut auf Johan Manzambi verzichten – und zumindest zu Beginn auch auf Ruben Vargas. Der Flügelspieler und Schütze des entscheidenden Penaltys im Achtelfinal gegen Kolumbien ist wohl weiterhin noch nicht fit für volle 90 Minuten oder gar mehr.

So sitzt der 27-jährige Vargas nämlich wieder auf der Bank. Dafür startet Dan Ndoye erneut auf dem linken Flügel, während Fabian Rieder die gegenüberliegende Seite besetzt. Im offensiven Mittelfeld ersetzt Djibril Sow Ardon Jashari. Ansonsten bleiben die Formation gleich wie gegen Kolumbien.

So spielt die Nati:

Bild
Bild: createformation
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Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft bestreitet in der Nacht auf Sonntag an der WM in Nordamerika ihren Viertelfinal gegen Weltmeister Argentinien.
  • Zum ersten Mal seit 72 Jahren steht die Nati unter den besten acht Teams der Welt. Ein Vorstoss in den Halbfinal wäre ein Novum. Dabei muss die Nati erneut auf Shootingstar Johan Manzambi verzichten, der mit einer Knieprellung weiterhin ausfällt.
  • Auf der anderen Seite soll Kansas City respektive die Schweiz für Argentinien um Lionel Messi nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum vierten Titel sein.
  • Anpfiff der Partie ist um 3 Uhr Schweizer Zeit. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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