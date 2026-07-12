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Vargas erneut nur auf der Bank: So sieht die Nati-Aufstellung angeblich aus

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Die Schweiz spielt gegen Argentinien darum, erstmals in ihrer Geschichte in einen WM-Halbfinal einzuziehen. Dabei muss die Nati aber erneut auf Johan Manzambi verzichten – und zumindest zu Beginn auch auf Ruben Vargas. Der Flügelspieler und Schütze des entscheidenden Penaltys im Achtelfinal gegen Kolumbien ist wohl weiterhin noch nicht fit für volle 90 Minuten oder gar mehr.

So sitzt der 27-jährige Vargas nämlich wieder auf der Bank. Dafür startet Dan Ndoye erneut auf dem linken Flügel, während Fabian Rieder die gegenüberliegende Seite besetzt. Im offensiven Mittelfeld ersetzt Djibril Sow Ardon Jashari. Ansonsten bleiben die Formation gleich wie gegen Kolumbien.

So spielt die Nati: Bild: createformation

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