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Südkorea zittert am Ende nochmal – schlägt Tschechien nach Wende aber verdient
Nach Mexiko startet auch Südkorea in der WM-Gruppe A mit einem Sieg. Die Asiaten besiegen Tschechien in Guadalajara nach einem 0:1-Rückstand bis zur 67. Minute 2:1. Hwang In-Beom und Oh Hyeongyu besorgen die Wende innerhalb von 21 Minuten, nachdem Ladislav Krejci Tschechien in Führung gebracht hat.
Südkorea - Tschechien 2:1 (0:0)
Estadio Guadalajara. 44'985 Zuschauer. SR Omar.
Tore: 59. Krejčí 0:1. 67. Hwang In-Beom 1:1. 80. Oh Hyeon-Gyu 2:1. (nih/sda)
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