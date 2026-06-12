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WM 2026: Südkorea schlägt Tschechien nach Wende verdient

SRF 2 - HD - Live

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Südkorea zittert am Ende nochmal – schlägt Tschechien nach Wende aber verdient

12.06.2026, 02:5012.06.2026, 06:07

Nach Mexiko startet auch Südkorea in der WM-Gruppe A mit einem Sieg. Die Asiaten besiegen Tschechien in Guadalajara nach einem 0:1-Rückstand bis zur 67. Minute 2:1. Hwang In-Beom und Oh Hyeongyu besorgen die Wende innerhalb von 21 Minuten, nachdem Ladislav Krejci Tschechien in Führung gebracht hat.

Südkorea - Tschechien 2:1 (0:0)
Estadio Guadalajara. 44'985 Zuschauer. SR Omar.
Tore: 59. Krejčí 0:1. 67. Hwang In-Beom 1:1. 80. Oh Hyeon-Gyu 2:1. (nih/sda)

Hwang In-Beom sorgte sensationell für den Ausgleich.Video: SRF
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