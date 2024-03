Eishockey National League live: Die Hinspiele der Play-Ins im Ticker

Liveticker

Die Hinspiele der Play-Ins stehen an – im Tessiner Derby geht's um einen Playoff-Platz

Am Donnerstagabend stehen die Hinspiele der 1. Runde des Play-In-Turniers der National League an. Dort empfängt der HC Ambri-Piotta den Tessiner Rivalen aus Lugano im Duell des Achten und des Siebten der Regular Season. Wer sich hier durchsetzt, hat einen Platz in den Playoffs auf sicher.

Der Verlierer trifft hingegen auf den Sieger der Final-Revanche zwischen Genf-Servette und dem EHC Biel – also dem Zehnt- und dem Neuntplatzierten der Qualifikation. Dort geht es erneut in Hin- und Rückspiel um das letzte verbleibende Playoff-Ticket.

Wer sich die bessere Ausgangslage fürs Rückspiel vom Samstagabend (ebenfalls 20 Uhr) schafft, verfolgst du hier im Liveticker.

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24