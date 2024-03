Tritt nicht mehr für Norwegen an: Lucas Braathen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Jetzt ist es fix: Ski-Star Lucas Braathen fährt künftig für Brasilien

Was wochenlang spekuliert wurde, ist nun bestätigt. Lucas Braathen hat wenige Monate nach seinem überraschenden Rücktritt die Rückkehr in den Ski-Weltcup angekündigt. Der bald 24-jährige Norweger wird ab kommender Saison aber für das Heimatland seiner Mutter, Brasilien, antreten. Dies bestätigte der offizielle Instagram-Account des Ski-Weltverbands FIS mit einem Video.

Der Skifahrer selbst tritt am Donnerstagmittag in Innsbruck vor die Medien. Dem brasilianischen TV-Sender Globo hat er aber im Vorfeld schon Auskunft gegeben und gesagt: «Es ist mir wichtig, die brasilianische Kultur, den Tanz und die Emotionen in den Skiweltcup einzubringen.» Klar ist auch, dass Braathen so künftig auf eigene Faust unterwegs ist. Sein ehemaliger Teamkollege Atle Lie McGrath betonte, dass es wichtig sei, die Trennung auf sportlicher Ebene durchzuziehen.

Im Oktober hatte Braathen nach monatelangen Streitereien mit dem norwegischen Skiverband den Rücktritt verkündet. (abu)

Update folgt.