Liveticker
Bleibt Sion Lugano auf den Fersen? Heute ist der FCZ zu Gast
Das Wichtigste in Kürze:
- In der letzten Runde vor der dreiwöchigen Nationalmannschaftspause stehen am Samstag in der Super League die beiden ersten Verfolger von Leader Lugano im Einsatz.
- Während der FC Sion im Heimspiel gegen den FC Zürich den fünften Sieg in Folge anstrebt, empfangen die Berner Young Boys, die zuletzt zweimal unentschieden gespielt haben, im Wankdorf Servette. Im dritten Spiel stehen sich in der Innerschweiz der FC Luzern und die Grasshoppers gegenüber.
- Alle drei Partien werden um 18 Uhr angepfiffen. Die ursprünglich für 20.30 Uhr angesetzte Begegnung zwischen Sion und dem FCZ wurde kurzfristig vorgezogen. Grund dafür war ein behördlicher Entscheid des Kantons Wallis aus Sicherheitsgründen. Da für die FCZ-Fans kein Extrazug zur Verfügung steht, soll so eine Heimreise am selben Tag mit dem öffentlichen Verkehr ermöglicht werden.
- Hier findest du alle drei Spiele im Liveticker. (abu/sda)