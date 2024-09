Eishockey NL live: Die Vollrunde mit SC Bern – ZSC Lions im Ticker

Liveticker

Noch keine Tore zwischen SCB und ZSC – Zug und Leader Lausanne führen

Erstmals in dieser Saison sind alle 14 National-League-Klubs im Einsatz. Sieben Spiele gibt es für Eishockey-Fans am Samstagabend also zu sehen, das Highlight dürfte die Partie zwischen dem SC Bern und Meister ZSC sein.

Während die Lions zum Saisonstart zwei Siege aneinanderreihen konnten – wenn auch einer erst nach Verlängerung –, musste sich der SCB am Freitagabend dem EHC Kloten geschlagen geben. Nach der Niederlage im Penaltyschiessen kann das Team gegen die Zürcher nun eine Reaktion zeigen.

Weiterhin empfängt Leader Lausanne den HC Lugano, trifft der EV Zug auf die SCL Tigers und müssen die beiden neben den Playoff-Finalisten der Vorsaison ebenfalls ungeschlagenen Rapperswil-Jona und Kloten auswärts ran. Der SCRJ reist nach Fribourg, die Klotener ins Tessin, wo das bisher sieglose Ambri-Piotta warten. Ausserdem treffen die noch punktlosen Biel und Ajoie aufeinander, während entweder Davos oder Genf-Servette ebenfalls den ersten Sieg der Saison feiern werden.

Bei watson kannst du alle sieben Spiele ab 19.45 Uhr im Liveticker verfolgen.