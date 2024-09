Jaromir Jagr als Captain bei den Penguins. Bild: imago sportfotodienst

Nach 37 Jahren und über 2700 Spielen als Profi: Jaromir Jagr hat euch was zu sagen

Jaromir Jagr hat seinen Rücktritt vom Profi-Eishockey angekündigt. So reagieren ehemalige Teamkollegen und das sind Jagrs beste Rekorde.

Ist es tatsächlich so weit? Eishockeylegende Jaromir Jagr will seine Profi-Karriere nach dieser gerade angebrochenen Saison offenbar beenden. Dies deutete der Tscheche vor dem Saisonstart in der heimischen Liga auf Instagram an. Später bestätigte der legendäre Vokuhila-Träger die Rücktrittsgedanken gegenüber «The Athletic».

Der mittlerweile 52-Jährige hat bei Kladno – wo er nicht nur Spieler, sondern auch Besitzer ist – seine 37. Profisaison mit einem Assist im ersten Spiel lanciert. Jagr möchte sein letztes Hurra in der tschechischen Saison zudem dokumentarisch verfilmen lassen.

Doch so richtig wollen ihm auch seine ehemaligen Teamkollegen den Rücktritt nicht abkaufen. «Glaubt ihr ihm das wirklich?», fragte Pittsburgh-Stürmer Evgeni Malkin, angesprochen auf Jagrs Entscheidung, scherzhaft. «Wenn er glücklich ist mit seiner Freundin und seiner Familie, gut für ihn. Wenn er weiterspielt, gut für ihn.» Malkin sagte, er verstehe sowieso nicht, wie man mit 52 Jahren noch auf diesem Niveau Eishockey spielen könne: «Er ist ein Tier.» Auch Superstar Sidney Crosby kann seinen Vorgänger als Captain bei den Penguins nur bewundern: «Es ist unglaublich, was er alles erreicht hat. Er hat sich den Ruhestand redlich verdient.»

Letzte Saison absolvierte Jagr nur 15 Spiele für die erste Mannschaft von Kladno. Das lag auch daran, dass er während des Jahres noch nach Pittsburgh flog, wo er geehrt und seine Nummer 68 – die er als Erinnerung an den Prager Frühling und seinen Grossvater, der damals im Gefängnis ums Leben kam, trägt – unter das Hallendach gezogen wurde. Damals setzte der Tscheche den legendären Spruch ab: «Ich will mich bei meiner Freundin bedanken. Sie ist zu jung, um sich zu erinnern, dass ich jemals in Pittsburgh gespielt habe.» Seine Freundin war zum Zeitpunkt der Ehrung 29-jährig.

Das zeigt auf, wie unfassbar lange Jaromir Jagr schon als Hockey-Profi tätig ist. Um das zu würdigen, haben wir hier einige der verrücktesten Statistiken und Fakten seiner Karriere zusammengestellt.

Jagr (Mitte) schaut zu, wie seine Nummer in Pittsburgh unters Hallendach gezogen wird. Bild: keystone

37 Jahre als Profi

Seine erste Profisaison spielte Jaromir Jagr 1988/89 in der damals noch existierenden Tschechoslowakei für seinen Jugendklub Kladno, wo er heute noch Spieler und Besitzer ist. Es folgten insgesamt elf Saisons bei den Pittsburgh Penguins, vier bei den New York Rangers, je drei bei den Florida Panthers und Washington Capitals, zwei bei den New Jersey Devils und noch je ein Jahr bei den Philadelphia Flyers, Boston Bruins, Dallas Stars und zum Abschluss seiner NHL-Karriere bei den Calgary Flames.

Am zweitmeisten Spiele absolvierte Jagr für die New York Rangers. Bild: AP

Seit 2018 ist er zurück bei Kladno. Zwischendurch spielte Jagr auch in der KHL bei Avangard Omsk.

Über 2700 Spiele als Profi

1733 Spiele hat Jagr alleine in der NHL-Regular-Season absolviert – das sind die viertmeisten in der Geschichte der Liga hinter Patrick Marleau, Gordie Howe und Mark Messier. Dazu kommen 208 Playoffspiele in der NHL sowie reguläre und Playoffpartien in Tschechien (und der Tschechoslowakei), Deutschland, Italien und Russland. Mit Länderspielen kommt der Tscheche unserer Rechnung nach so auf 2781 Profispiele.

Rekorde, Titel und Auszeichnungen

1991 und 1992 gewann Jagr mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup. 1995, 1998, 1999, 2000 und 2001 gewann er die Art Ross Trophy für den Ligatopskorer. Zudem wurde er 1999 von den Medien zum wertvollsten Spieler der NHL gewählt und erhielt sowohl 1999 als auch 2000 den Ted Lindsay Award – die Auszeichnung zum besten Spieler gewählt von den anderen NHL-Spielern.

Jagr küsst die MVP-Trophäe. Bild: AP CP

In der ewigen NHL-Bestenliste hat der Tscheche die viertmeisten Tore (766), die fünftmeisten Assists (1155) und die zweitmeisten Punkte (1921). Ausserhalb der NHL wurde Jagr 1998 mit Tschechien Olympiasieger und 2005 auch noch Weltmeister. Er ist damit Mitglied im Triple-Gold-Club.

Die verrückte Stanley-Cup-Serie

Wie lange Jaromir Jagr schon Hockey-Profi und wie weit er herumgekommen ist, zeigt sich an einer verrückten Statistik: Seit 1980 stand ausnahmslos jedes Jahr ein Spieler im Stanley-Cup-Final, der im Lauf seiner Karriere mal mit Jagr zusammengespielt hat.

Stars kommen und gehen, Jagr bleibt

Folgende Hockey-Stars haben während Jagrs aktiver Karriere ihre NHL-Karriere begonnen, beendet und sind die Hockey Hall of Fame aufgenommen worden: Jarome Iginla, Roberto Luongo, Daniel Alfredsson, Henrik und Daniel Sedin, Henrik Lundqvist, Martin St.Louis, Martin Brodeur, Paul Kariya, Teemu Selänne, Eric Lindros, Nicklas Lidström, Chris Pronger, Sergei Fedorov, Mike Modano, Dominik Hasek, Peter Forsberg, Rob Blake, Scott Niedermayer, Mats Sundin, Joe Sakic, Pavel Bure, Ed Belfour.

Jaromir Jagr (links) nach dem Gewinn von Olympiagold in Nagano. Bild: imago/CTK Photo

Übrigens: Wenn Jagr im nächsten Frühling die Schlittschuhe wirklich an den Nagel hängt, kann er wohl frühestens 2028 in die Hall of Fame aufgenommen werden. Die Wartezeit nach dem Rücktritt beträgt drei Jahre – ausser es wird eine Ausnahme gemacht, was zuletzt bei Wayne Gretzky und Mario Lemieux der Fall war.

Elf Punkte für ein Schnitzel

Während des NHL-Lockouts in der Saison 1994/95 lief Jaromir Jagr natürlich für Kladno auf. Er liess sich aber auch für ein Spiel für die Schalker Haie in der zweiten Deutschen Liga überreden – angeblich für ein Jägerschnitzel mit Pommes. Jagr zeigte dem deutschen Publikum seine Klasse und skorte in dem einen Spiel ein Tor und zehn Assists.