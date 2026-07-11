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WM 2026: England trifft im Viertelfinal auf Norwegen – im Liveticker

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Einstimmung vor dem Nati-Kracher: Norwegen fordert England im WM-Viertelfinal

11.07.2026, 22:0011.07.2026, 22:38
Nicht King Kane, sondern Bellingham scheint das entscheidende Puzzlestück zu sein

Das Wichtigste in Kürze:

  • Vor dem grossen Viertelfinal-Kracher zwischen der Schweizer Nati und Argentinien mit Superstar Lionel Messi machen England und Norwegen den dritten Halbinalisten unter sich aus.
  • Die «Three Lions» mit Trainer Thomas Tuchel streben 60 Jahre nach dem Sieg im Wembley über Deutschland den zweiten Stern an.
  • Norwegen um Wunderstürmer Erling Haaland will wie die Schweiz erstmals in einen WM-Halbfinal vorstossen. Dass sie auch gegen grosse Fussball-Nationen siegen können, haben Wikinger im Achtelfinal gegen Brasilien bewiesen.
  • Anpfiff der Partie ist um 23 Uhr Schweizer Zeit. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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quelle: keystone / mark j. terrill
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