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Einstimmung vor dem Nati-Kracher: Norwegen fordert England im WM-Viertelfinal
Das Wichtigste in Kürze:
- Vor dem grossen Viertelfinal-Kracher zwischen der Schweizer Nati und Argentinien mit Superstar Lionel Messi machen England und Norwegen den dritten Halbinalisten unter sich aus.
- Die «Three Lions» mit Trainer Thomas Tuchel streben 60 Jahre nach dem Sieg im Wembley über Deutschland den zweiten Stern an.
- Norwegen um Wunderstürmer Erling Haaland will wie die Schweiz erstmals in einen WM-Halbfinal vorstossen. Dass sie auch gegen grosse Fussball-Nationen siegen können, haben Wikinger im Achtelfinal gegen Brasilien bewiesen.
- Anpfiff der Partie ist um 23 Uhr Schweizer Zeit. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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