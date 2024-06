EM 2024 live: Slowenien gegen Dänemark – das Spiel in Ticker und TV

Liveticker

Was für eine Geschichte! Eriksen trifft in seinem ersten EM-Spiel seit dem Herzstillstand

Die erste Partie der Gruppe C zwischen Slowenien und Dänemark in Stuttgart ist vor allem für einen Mann eine ganz besondere Partie: Christian Eriksen. Drei Jahre nach seinem Herzstillstand gegen Finnland kehrt der Captain des dänischen Nationalteams an die Europameisterschaft zurück.

Zwar absolvierte der 32-Jährige seither schon wieder über 80 Partien für Brentford und Manchester United und ist er seit März 2022 auch wieder im Nationalteam, wo er eigentlich immer in der Startformation steht, doch dürfte sich nicht nur er vor seinem ersten EM-Spiel seit er laut eigener Aussage «fünf Minuten tot war» an diesen Nachmittag vor drei Jahren in Kopenhagen zurückerinnern.

Nun geht es aber vor allem um einen guten Start ins Turnier. In der Gruppe mit England und Serbien ist ein Erfolg gegen Slowenien fast Pflicht, um im Kampf ums sichere Weiterkommen nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die Hoffnungen des Teams von Trainer Kasper Hjulmand liegen neben Eriksen auch auf dessen ManUnited-Kollegen Rasmus Höjlund. Der 21-Jährige gilt als eines der grössten Stürmer-Talente der Welt.

Selbiges gilt für Sloweniens Benjamin Sesko, der von mehreren Premier-League-Klubs umworben wurde, vor einigen Tagen aber einen neuen Vertrag in Leipzig unterschrieb. Der ebenfalls 21-Jährige ist der grosse Star in der Truppe von Matjaz Kek, die in Jan Oblak von Atletico Madrid aber auch einen sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten weiss.

Wie sich Slowenien zum Auftakt seiner ersten Europameisterschaft seit 2000 und des ersten grossen Turniers seit der WM 2010 gegen Dänemark schlägt, siehst du hier ab 18 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.