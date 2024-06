Contini verteidigt Shaqiri: «Er wird uns noch entscheidend helfen können»

Contini deutete daher an, dass nicht nochmals die gleiche Startelf auf dem Feld stehen werde. «Schottland ist ein anderer Gegner, mit dem wir uns bereits intensiv befasst haben. Wir schauen in den nächsten Tagen, welche Spieler von uns den besten Eindruck machen und wer am besten ins taktische Konzept passt.» Auch für das Trainerteam gilt: Erst die Bestätigung unterstreicht den Erfolg. (abu/sda)

Diesem Ziel, die K.o.-Phase zu erreichen, ist die Schweiz mit dem Auftaktsieg ein gutes Stück näher gekommen. Seit der Aufstockung auf 24 Mannschaften 2016 und der Modusänderung, dass die vier besten Gruppendritten in die Achtelfinals kommen, schied noch nie ein Team in der Gruppenphase aus, das mindestens drei Punkte und dabei eine ausgeglichene Torbilanz hatte.

Angst vor möglichen Unruhen hat Contini nicht. Er verwies dabei auf das Tor von Breel Embolo zum 3:1, bei dem alle Spieler auf und neben dem Platz zum Torschützen sprinteten, um mit ihm zu feiern. «Das zeigte schön auf, dass sich keiner wichtiger als das Team nimmt», so Contini. «Das gemeinsame Ziel an diesem Turnier steht über allem.»

Der Spielverlauf – in der zweiten Halbzeit waren mit der Reaktion der Ungarn eher defensive Qualitäten gefragt – sei für «Shaq» ungünstig gewesen, sagt Contini. Dass dieser nun vorab mit der Ersatzrolle vorliebnehmen müsse, wollte der Schweizer Coach aber nicht bestätigen. «Wir wissen um die Qualitäten von Xherdan. Er wird uns in diesem Turnier noch entscheidend helfen können.»

Dass ein Trainer zugibt, «ausgecoacht» geworden zu sein, ist auf diesem Niveau selten. Das sah auch der Schweizer Assistenztrainer Giorgio Contini am Tag nach dem wichtigen Auftaktsieg so: «Heute werden Teams bis ins kleinste Detail analysiert. Wenn der gegnerische Trainer dann sagt, er sei überrascht worden, ist das eine schöne Bestätigung für uns.»

Der ungarische Trainer Marco Rossi musste nach dem Spiel einräumen, dass er nicht mit der taktischen Ausrichtung der Schweizer gerechnet habe. Davon überrumpelt griff er in der zweiten Halbzeit korrigierend ein, was bekanntlich zu spät kam.

