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Eishockey-WM: Kanada trifft im Bronzespiel auf Norwegen – im Liveticker

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Hat Kanada noch Lust oder holt sich Norwegen sensationell WM-Bronze?

31.05.2026, 14:5331.05.2026, 14:53

Das Wichtigste in Kürze:

  • Bevor die Schweizer Hockey-Nati am Abend gegen Finnland um WM-Gold kämpft, steht am Sonntagnachmittag noch das Bronzespiel zwischen Kanada und Norwegen auf dem Programm.
  • Hat Kanada überhaupt noch Lust? Das Team um die Superstars Sidney Crosby und Macklin Celebrini erlebte gestern Abend im Halbfinal gegen Finnland eine bittere Enttäuschung und muss diese zuerst wegstecken.
  • Norwegen hofft indes auf die grosse Sensation. Die Bronzemedaille wäre das erste Edelmetall überhaupt für das Land in der Eishockeygeschichte.
  • Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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