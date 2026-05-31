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Hat Kanada noch Lust oder holt sich Norwegen sensationell WM-Bronze?
Das Wichtigste in Kürze:
- Bevor die Schweizer Hockey-Nati am Abend gegen Finnland um WM-Gold kämpft, steht am Sonntagnachmittag noch das Bronzespiel zwischen Kanada und Norwegen auf dem Programm.
- Hat Kanada überhaupt noch Lust? Das Team um die Superstars Sidney Crosby und Macklin Celebrini erlebte gestern Abend im Halbfinal gegen Finnland eine bittere Enttäuschung und muss diese zuerst wegstecken.
- Norwegen hofft indes auf die grosse Sensation. Die Bronzemedaille wäre das erste Edelmetall überhaupt für das Land in der Eishockeygeschichte.
- Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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