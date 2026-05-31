Euphorie, Donnerwetter und bittere Enttäuschung: So verlief der WM-Final in der Fanzone

Die Schweizer Nati verliert den WM-Final gegen Finnland. Hier kannst du den Abend von der hoffnungsvollen Party bis zur bitteren Enttäuschung Revue passieren lassen.

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Enttäuschte Gesichter und Tränen

In der Hälfte der ersten Verlängerung erzielte Finnland das erste und letzte Tor dieses Finalspiels. Sie bezwingen somit Leonardo Genoni und das Schweizer Team an dieser Heim-WM. Auf dem Eis und in der Fanzone rollen Tränen Wangen hinunter und leere, enttäuschte und traurige Gesichter blicken einen an.

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Angespannte Stimmung bei Schweizer-Fans

Nachdem im dritten Drittel der Spielstand immer noch 0:0 lautet, wird die Stimmung im Zelt doch eher angespannt. Die Fans hoffen auf ein Tor der Schweiz gegen Ende der regulären Spielzeit.

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Stimmung in Fanzelt ist ausgelassen

Trotzdem, dass noch kein Tor für die Schweiz gefallen ist, sind die Fans im Fanzelt fröhlich und singen weiterhin. Vielleicht spornt das ja auch die Nati an.

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Die Fans in der Fanzone sind optimistisch

Zwei Drittel sind gespielt, es steht noch immer 0:0 im Finalspiel zwischen der Schweiz und Finnland. Doch die Fans sind und bleiben optimistisch, dass die Schweiz heute Gold holt.

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Freude und zittern in der Fanzone

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In der Fanzone herrscht eine Mischung zwischen Freude des aberkannten Tors und zittern vor den Finnen auf dem Eis.

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Schweizer Sportler wünschen der Hocke-Nati Glück vor dem Spiel

Verschiedenste Schweizer Sportler glauben daran, dass die Schweizer Nati heute WM-Gold vor dem Heimpublikum gewinnen wird. Sie haben der Nati noch den letzten Mut zugesprochen vor dem Spiel.

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Johlen und Feiern sind angesagt

In rund 10 Minuten startet das Finalspiel zwischen Finnland und der Schweiz. Die Fans im Festzelt heizen die Stimmung an und feiern bereits vor dem Anpfiff fröhlich.

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Die Fanzone ist wieder offen, aber das Festzelt nicht

Die Enttäuschung auf dem Gelände ist gross, denn das Festzelt ist geschlossen. Es werden keine weiteren Personen hineingelassen, da es bereits zu voll ist. Fans werden gebeten, sich ausserhalb des Zelts, bei den dort bereitgestellten Festbänken einen Platz vor einer aufgestellten Leinwand zu suchen.

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Countdown zu Öffnung der Fanzone

Wie kommuniziert, öffnete die Fanzone um 19 Uhr ihre Schranken wieder, um weitere Fans auf das Gelände zu lassen. Die Fans, die nun über eine Stunde gewartet haben, zählen runter, bis die Zone endlich öffnet.

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Hockey-Fans vertreiben sich die Wartezeit mit Gesangseinlagen

Die Fanzone neben der Swiss Life Arena ist aktuell geschlossen, es werden keine weiteren Fans hineingelassen. Die vielen, die noch anstehen, vertreiben sich die langen Wartezeiten mit verschiedenen Gesangseinlagen. Laut den Organisatoren vor Ort soll die Fanzone gegen 19 Uhr wieder öffnen und weitere Fans dürften hineinströmen.

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Auch die Fussball-Fans wollen noch einmal «W. Nuss vo Bümpliz» hören

Die Fussballfans, die beim Testspiel der Schweiz gegen Jordanien dabei waren, halten nach dem vermeintlichen Spielabbruch wegen eines Gewitters ein Banner hoch, mit dem Wunsch, noch einmal «W.Nuss vo Bümpliz» hören und singen zu dürfen.

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Das Spiel wurde wegen des Regens und eines sich anbahnenden Gewitters zwischenzeitlich unterbrochen. Obwohl alle schon das Gefühl hatten, die Partie sei vorbei, wurden die letzten drei Minuten noch zu Ende gespielt. Die Schweiz hat das Testspiel mit einem Endresultat von 4:1 gewonnen.

Volle Fanzone und vorfreudige Fans

Die Fanzone neben dem Stadion scheint voll zu sein, aktuell werden keine weiteren Fans hereingelassen. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung bei denen, die noch anstehen, voller Vorfreude auf das Finalspiel.

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Trotz Hagel und Regen stehen Hockey-Fans Schlange vor der Fanzone

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Die Fanzone in Zürich Altstetten, wo alle Spiele der WM übertragen werden, ist bereits gut gefüllt. Trotzdem stehen weitere Hockey-Fans an, um in das Festzelt zu kommen und dort das Finalspiel zu verfolgen. Das trotz des aufkommenden Hagels und Regens über der Stadt Zürich.

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Schweizer Fans feiern schon in der Fanzone

Bereits am Nachmittag ist die Fanzone neben der Swiss Life Arena in Zürich voll und die Fans der Schweizer Hockey-Nati sorgen für Stimmung. Die Vorfreude auf den Final zwischen der Schweiz und Finnland steigt somit von Stunde zu Stunde.

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Hecht feuert die Nati aus dem Hallenstadion an

Gestern Abend spielte die Mundartband Hecht ein Konzert im ausverkauften Hallenstadion. Und natürlich war der WM-Final auch da ein Thema. Sänger Stefan Buck wandte sich im Video direkt an die Spieler und sagte: «Liebe Eishockey-Nati, morgen werdet ihr Weltmeister.» Danach stimmte er mit einem Chor von 15'000 Leuten den Song «Mon Amour» an.

Schweiz erstmals die Weltnummer 1

Unabhängig vom Ausgang des WM-Finals am Sonntagabend gegen Finnland wird die Schweiz in der Weltrangliste des Internationalen Eishockey-Verbandes nach der Heim-WM erstmals auf Platz 1 stehen.

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Nach Berechnungen von Keystone-SDA verdrängen die Schweizer im Vergleich zum Ranking im Februar den Olympiasieger und entthronten Weltmeister USA von der Spitze und überholen gleichzeitig den Rekordweltmeister Kanada.

Der Sprung an die Spitze ist das Resultat konstanter Leistungen über mehrere Jahre hinweg, darunter drei WM-Finalteilnahmen in Serie. In die Berechnung der Weltrangliste fliessen die Ergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie des olympischen Turniers in Mailand ein. (abu/sda)