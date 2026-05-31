Ticketpreise für den Final Schweiz–Finnland explodieren. Bild: keystone

Preise gehen durch die Decke: Für so viel Geld werden Nati-Tickets für den Final verkauft

Auf Ricardo werden zahlreiche Tickets für den WM-Final zwischen der Schweiz und Finnland zu exorbitanten Preisen angeboten – und offenbar finden sie trotzdem Käufer.

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Am Sonntagmorgen waren über den offiziellen Ticketshop der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz noch Karten erhältlich – allerdings nur für das Spiel um Bronze zwischen Norwegen und Kanada (15.30 Uhr). Verfügbar waren noch Premium-Tickets für 232.90 Franken sowie Plätze der Kategorie 1 für 182.90 Franken und der Kategorie 2 für 131.90 Franken.

Das Highlight des Tages, der Final zwischen der Schweiz und Finnland um 20.20 Uhr, ist dagegen selbstverständlich ausverkauft. Auch auf der offiziellen Wiederverkaufsplattform, über die Fans ihre Tickets zum Originalpreis und auf sicherem Weg weiterverkaufen können, ist kein einziges Ticket verfügbar. Die Besitzer der begehrten Eintrittskarten scheinen also entschlossen zu sein, ihre Plätze zu behalten – oder sie nur gegen einen saftigen Aufpreis aus der Hand zu geben.

Auf Ricardo werden zahlreiche Tickets für den Final entweder per Sofortkauf oder über Auktionen angeboten – zu Preisen, die jede Vorstellung sprengen. Wer noch an ein Ticket kommen will, muss mindestens 1000 Franken hinblättern. Für einen Platz im VIP-Bereich werden teilweise sogar knapp 3000 Franken verlangt. Ein weiterer Verkäufer bietet ebenfalls zwei Tickets an – zum Sofortkauf-Preis von stolzen 3900 Franken.

Besonders eindrücklich ist eine laufende Auktion für zwei Tickets der Kategorie 1: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag das Höchstgebot bereits bei über 3000 Franken – nach fast 300 Geboten.

Auch Tickets für das Spiel um Platz drei werden angeboten – allerdings zu deutlich tieferen Preisen zwischen 150 und 400 Franken. (roc/fwa)